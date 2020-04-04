新冠肺炎「鼻腔病毒」明顯！專家提「流感化」：很像人類專屬病毒

▲有專家認為，新型冠狀病毒很像人類專屬病毒。（圖／記者陳俊宏攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎至今累計335例，其中以呼吸道症狀、發燒最多，這些症狀也類似流感。專家表示，這個其實是「病毒流感化」的現象，有別過去SARS是人畜共通病毒，新型冠狀病毒很像人類專屬病毒。

台灣感染症醫學會理事、林口長庚醫院兒童感染科主任黃玉成指出，之前SARS冠狀病毒是果子狸傳染給人類，是人畜共通，病毒通常在下呼吸道痰液和分泌物被發現，但新型冠狀病毒則是在「鼻腔」採檢到病毒，其實這就很像流感。

請繼續往下閱讀...

黃玉成進一步指出，SARS、禽流感都是「人畜共通病毒」，症狀大多以下呼吸道、肺部比較明顯，鼻腔採撿到的陽性率相對較低，但新型冠狀病毒則是「鼻腔病毒和喉嚨症狀」都很明顯。他也提到，新型冠狀病毒「肺炎」比SARS少，但若是發生肺炎，新型冠狀病毒「肺炎嚴重程度」還是比較厲害。

新冠肺炎通報症狀除了呼吸道、發燒之外，嗅覺和味覺喪失也已納入通報定義。對此，台灣感染症醫學會理事長黃立民指出，因為有些感染者不會有喉嚨痛、發燒和咳嗽等常見症狀，唯一只有「嗅覺喪失」，採檢一樣確診新冠肺炎。

黃立民說明，因為嗅覺和味覺都位於上呼吸道，就是鼻咽和舌頭受到感染，病毒沒有繼續往下跑，所以只有嗅覺和味覺出現異常，而這些人就不會太有喉嚨痛症狀，目前研判該症狀應該是可逆的，並不會從此喪失。