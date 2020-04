美國鎖國前兆？　國務院連發撤僑資訊：全體公民應立即返國

▲美國國務院推特不斷發布撤僑班機資訊。(圖/翻攝美國國務院推特)

記者葉國吏/綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續延燒,目前確診已經超過27萬例。美國國務院3日再推特連發撤僑班機訊息,並建議「美國公民應該立刻計畫回國」,引起外界猜測此舉是否為鎖國前兆。

根據《今日美國》報導,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在3月31日表示,他不知道各國航班可以繼續營運下去多久,在此情況下他呼籲旅居海外的美國公民「應該立即行動返回家園」。

美國國務院推特3日發布撤僑班機訊息,根據目前資訊顯示,北馬其頓、巴基斯坦、伊拉克、緬甸、獅子山、埃及、孟加拉、秘魯等國家都有駐地美國大使安排好指定包機,其他國家則必須等待準備或是自行轉機、訂購機票返國。

International commercial flight options remain in ➡️#Bulgaria#Denmark#Finland#France#Greece#Italy#Lithuania#Malaysia#Nicaragua#Romania#Switzerland#Turkey

Book travel directly with airlines. No repatriation flights are currently being planned in these countries. pic.twitter.com/Dqa5vw1O7z