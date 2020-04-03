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剛送完病患！美女醫護「低頭趴方向盤」扛不住　無力背影祈禱：請待在家

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Hannah Cassford）

▲漢娜在接送完病患後，獲得一絲喘息的時間。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Cassford

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名醫護人員漢娜（Hannah Cassford）日前在結束運送病患的任務後，獨自一人坐在駕駛座上，疲憊的將投靠在方向盤上，顯得十分無力跟無助，一名市民將這張照片拍下後，敲窗向她詢問是否還好，這時她才真正意識到，因為新冠病毒奔波的她看起來有多麼憔悴，除了因為想念兒子之外，在工作途中隨時都要確認自己的狀態跟裝備，讓她心力交瘁。

根據《鏡報》報導，27歲的漢娜已經在倫敦救護車服務公司（London Ambulance Service）服務9年的時間了，她的工作近來因為新冠肺炎疫情升溫，每次上工接病患時都會因為害怕被感染到而變得十分有壓力；儘管配有防疫裝備，但還是會擔心自己是否口罩帶的不正確，就怕出現漏洞。

在工作的期間，漢娜也將2歲的小孩送到父母家借住，避免跟她有近距離的接觸，兩人已經2個禮拜沒有見到面了；而在日前她剛送完一名疑似因新冠肺炎心臟驟停的病患之後，獲得一些休息時間，獨自一人坐在駕駛坐上沉澱，她雙手扶在方向盤的兩側，投靠在前方休息，從後面看起來顯得十分無力跟無助。

這一幕正巧被經過的路人拍下，而這名好心的路人也因為擔心漢娜的狀況，上前敲窗詢問是否一切安好。漢娜說，她看到這張照片之後，才意識到自己有多麼的疲憊，並且笑著對路人表示自己只是忙碌了一天，以及想念兒子而已，但她知道不能停止前進，必須得隨時待命，所以她也由衷的希望大家能聽從政府建議，乖乖待在家裡不要亂跑。

漢娜認為她的這張照片，足以代表英國的醫護人員有多辛苦跟勞累，但就算筋疲力盡，她還是會繼續努力為需要的人提供幫助跟照顧，同時也謝謝家人、同事、朋友以及大眾的支持。現在最重要的就是，大家要了解政府的紙刀方針有多麼重要，每個醫護人員都在盡自己最大的努力，病毒越快被消滅，大家就可以更快的回歸到原本的生活。

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