江啟臣主張「發放現金補貼」紓困　收入越低者補助越高

▲國民黨立委江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣3日表示，政府紓困方案應考慮「以發放現金方式補貼給民眾」，以減緩有急需救助者的壓力，可依可支配所得或綜合所得稅各分配發放級距，級距越低者補助越高。

江啟臣在臉書發文表示，為了讓有緊急需求的人民能受到基礎保障，減輕經濟壓力負擔，政府紓困方案應考慮「以發放現金方式補貼給民眾」，以減緩有急需救助者的壓力，並幫助在疫情中受創較嚴重的家庭，讓民眾能安心防疫。

江說明，補貼方式可依可支配所得戶數5等分位分配狀況，級距越高者支領補助越少，級距越低者支領補助越高；或者參照綜合所得稅各級距申報戶稅負統計，一定級距以上者不給予補助，級距越低者補助越高。

新冠肺炎疫情影響，產業面臨經營困境，勞工面臨收入減少，行政院決定追加紓困預算，國民黨表示願意支持，但本於在野黨的天職，絕不允許政府利用疫情浪費人民納稅錢，紓困預算「謹慎審查，加速通過」，大家一起渡過這次的難關。

江啟臣表示，審視此次紓困預算總金額約1兆500億，佔我國年度GDP比例5.4%，與其他歐美國家平均佔GDP十位數以上的比例明顯偏低，各行業現在營運普遍遇到困難，但行庫還是對紓困貸款發放態度較保守，如果政府準備不足，啟臣非常擔心下半年出現「失業潮」「無薪假」的慘況，政府除了防疫工作，產業紓困也應該高度重視，超前部署。

江強調，疫情流行的過程中，許多國民黨的建議受到民進黨政府的接納與執行，例如口罩實名制，海外國人口罩台灣寄送等，都證明面對疫情，必須互相合作，求進步。

想看更多紓困2.0....

► 紓困2.0特別預算拍板通過！蘇貞昌：一兆救台灣

► 最高奮鬥目標！蘇貞昌16字「紓困口訣」：就業不能失、企業不能倒…

相關新聞...

► 2100億特別預算比例曝光 前兩名是經濟部37％、勞動部24％

► 懶人包／三張圖秒懂紓困2.0財源分配 1兆5百億算給你看

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！