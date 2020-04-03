奧捷團第6人確診！妻子也染疫...居家隔離只有「腹瀉症狀」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行指揮中心表示，新冠肺炎又增9例確診，7例境外移入、2例本土。本土個案分別為60多歲女性(案343)及40多歲女性(案347)；其中案341是案338的妻子，是該奧捷旅遊團的確診第6人。

案341為案338之妻子，曾一同參加奧捷旅遊團，3月25日發病，再居家隔離期間出現腹瀉症狀，今日確診；該旅遊團截至目前共計6人確診，其餘5人分別為案61、72、104、108、338，其中案108為日前死亡的旅遊團領隊。



案338為北部60多歲男性，曾於3月5日至14日與家人跟團至奧地利、捷克旅遊，14日返國後發病，但拖到30日才通報採檢並確診。指揮中心表示，該病患同團成員有人確診，返國後就進行居家隔離，雖有咳嗽、腹瀉症狀，但每次接到居家關懷電話，都表示無異常，是否涉及隱匿疫情？將請地方衛生局另行調查。

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指揮中心發言人莊人祥表示，奧捷旅遊團至今已有5人群聚，分別為案61、72、104、108。他表示，該名60多歲男性，從15日到29日都在居家隔離，雖然14日起就有腹瀉症狀，但以為是單純腹瀉，並未告訴關懷人員，現在會請地方衛生局了解是否涉及隱匿疫情。