北部社區女保全「上下班騎機車」　指揮中心不公布地點有原因

記者嚴云岑／台北報導

北部50多歲高級社區女保全（案336）確診新冠肺炎，初步匡列職場同事7人，與同住家人5人，另請社區主委調閱錄影帶及詢問出國史，但今已有1人因接觸過保全確診。指揮中心今（3）日表示，該保全平常是騎機車上下班，上下班之外去過的地點，還在調查中。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案336於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒到38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，2日確診，目前已收治到負壓隔離病房，相關接觸者持續調查中。

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中央流行指揮中心指揮官陳時中表示，相關案件已告知社區主任委員通知住戶，早上也對社區做整體消毒，也會針對整個社區裡有接觸者或曾有症狀及出國史做調查。疫調將採調閱錄影帶及詢問出國史兩條路，以釐清感染源。

陳時中表示，該社區的監視器非常完整，如果有從外面來的，都一定找得到，接觸者也一定會通知。現在也請主委告知住戶，並將大樓公共區域予以消毒，對於大樓裡面有旅遊史、呼吸道症狀者，都會去採檢。接觸者有旅遊史，呼吸道症狀者，都會做自主健康管理。層層把關下來，可以釐清感染源，也不要讓感染者擴大。除非發現無法進一步掌握，才會公布保全服務社區所在區域。

新冠肺炎確診來到348人，今（3）日新增的9例個案中，一名40多歲女性（案347）無出國史確診。經指揮中心疫調，她曾於3月19日及27日與案336接觸過，24日發病，曾二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；已掌握相關接觸者37人，其餘持續匡列中。