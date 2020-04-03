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民眾黨公布超細選舉帳目　立委選戰募款9524萬花掉6501萬

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▲▼2020選前之夜，民眾黨選前之夜，柯文哲進場。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

為兌現選前承諾，台灣民眾黨財務監督委員會於3日對外公布第10屆立法委員選舉競選經費帳目。民眾黨表示，帳目表自去年9月4日起算，截至今年1月11日投票日止，政治獻金總收入計9524.8萬元，總支出計6501.5萬元，結餘計3023.3萬元。

比照歷次柯文哲參與過的選舉，民眾黨也將競選支出明細詳列，除一般車資、旅宿、硬體設備、廣告費用、顧問費外，細項連4元信用卡收單手續費、水果550元、會議水果1100元、衛生紙82元、洗碗機與麵線165元等，均寫入其中，十足「柯式風格」，也確實遵循柯文哲堅持的公開透明原則。

民眾黨發言人楊寶楨表示，根據本黨財務監督委員會查核後之競選經費收支表，去年選戰期間以選務費用支出項目佔最大宗，當中以「廣告製播與宣傳」費用之金額最高，達總支出36.28%、約2358萬，其次則為活動企劃與執行費用，佔總支出17.82%、約1158萬。

楊寶楨強調，民眾黨秉持「開放政府、全民參與、公開透明」等三大理念，因此公開招募財務監督委員會，確實把關每一分經費之運用，並將其公開向社會大眾說明及檢視，本黨也期盼藍綠及其他政黨能秉持這樣的態度，確實向社會大眾公開競選經費內容，未來，本黨也將持續召開財務監督委員會，定期公開黨務費用收支。

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