紐約比武漢還危險！台大醫：雖要「順時中」但這點該聽柯P的

實習記者賴韻如／綜合報導

台灣確診病例截至31日已達322人，且多為有歐美旅遊史的境外移入案例，曾為醫師的台北市長柯文哲30日提出建議，應把從美國返台者也實施集中居家檢疫。對此，台大醫師許立民認為，雖然現在全民「順時中」，但是病毒是不分國藉的，這點「柯P說的對」！

台北市長柯文哲30日受訪時指出，大陸（指武漢）回來全部集中檢疫，關在一個地方，可是歐美回來沒有，「你問我現在，如果統計數字看⋯紐約比武漢還危險」，不管對中國、對美國，還是要有一個統一標準，第二點，放回來人數要控制，如果全部要居家檢疫，那就要中央地方協調，檢疫可以忍受到什麼數目，「量太多垮掉了也不行」。

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▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）



對此，前台北市社會局長、台大醫院創傷醫學部主治醫師許立民，也於事後在臉書上指出，雖然大家現在都笑稱要「順時中」，但防疫每一步還是要謹慎。他寫道，「今天柯P說的對，病毒是不分國藉的，對武漢回來的我們用高規格防護，集中隔離檢疫，對於從歐美回來的，就應比照辦理。」

許立民認為，對於現在疫情，需要採取的是「視居家隔離管控能力限制入境」，或是「集中隔離檢疫」這2種措施，他最後於文末強調，「唯有實事求是，才能保護台灣...」。