　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紐約比武漢還危險！台大醫：雖要「順時中」但這點該聽柯P的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

實習記者賴韻如／綜合報導

台灣確診病例截至31日已達322人，且多為有歐美旅遊史的境外移入案例，曾為醫師的台北市長柯文哲30日提出建議，應把從美國返台者也實施集中居家檢疫。對此，台大醫師許立民認為，雖然現在全民「順時中」，但是病毒是不分國藉的，這點「柯P說的對」！

台北市長柯文哲30日受訪時指出，大陸（指武漢）回來全部集中檢疫，關在一個地方，可是歐美回來沒有，「你問我現在，如果統計數字看⋯紐約比武漢還危險」，不管對中國、對美國，還是要有一個統一標準，第二點，放回來人數要控制，如果全部要居家檢疫，那就要中央地方協調，檢疫可以忍受到什麼數目，「量太多垮掉了也不行」。

▲台北市長柯文哲出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

對此，前台北市社會局長、台大醫院創傷醫學部主治醫師許立民，也於事後在臉書上指出，雖然大家現在都笑稱要「順時中」，但防疫每一步還是要謹慎。他寫道，「今天柯P說的對，病毒是不分國藉的，對武漢回來的我們用高規格防護，集中隔離檢疫，對於從歐美回來的，就應比照辦理。」

許立民認為，對於現在疫情，需要採取的是「視居家隔離管控能力限制入境」，或是「集中隔離檢疫」這2種措施，他最後於文末強調，「唯有實事求是，才能保護台灣...」。

ET快訊
政大教授詠春打學生畫面曝光！左右雙拳毆頭..教授已遭停課
花35元買飲料中千萬！1、2月期發票千萬大獎開出18張　快來
口罩第三輪「eMask口罩預購系統」當機中！健保署：先改用網
《星際大戰》男星確診新冠肺炎病逝！也是《復仇者聯盟》其中一員
正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

「雙鐵防疫SOP」2度量體溫未過才拒載！發燒者可搭防疫專車返家、就醫

口罩實名制升級！他推算間隔日期超燒腦「1週可買12片？」　一張圖曝正解

戲院業績慘跌「1天賣不到百張票」！林奕華：陳時中應該沒時間看電影

重要公告／新聞雲App T點成金！搶換東森幣享獨家優惠

T點這樣用Part3／Uber乘車優惠看這邊！

連假訂房爆滿！醫憂「4月疫情大爆發」…提11項壞習慣籲：最好改過來

公司裁員！善良妹一看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人：反而更糟

師大學生確診師培急喊停　附中家長：沒有什麼比防疫更重要

漁光島四腳獸第3彈！情侶沙灘忘情「翻滾吞吐」　已涉公然猥褻

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

「雙鐵防疫SOP」2度量體溫未過才拒載！發燒者可搭防疫專車返家、就醫

口罩實名制升級！他推算間隔日期超燒腦「1週可買12片？」　一張圖曝正解

戲院業績慘跌「1天賣不到百張票」！林奕華：陳時中應該沒時間看電影

重要公告／新聞雲App T點成金！搶換東森幣享獨家優惠

T點這樣用Part3／Uber乘車優惠看這邊！

連假訂房爆滿！醫憂「4月疫情大爆發」…提11項壞習慣籲：最好改過來

公司裁員！善良妹一看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人：反而更糟

師大學生確診師培急喊停　附中家長：沒有什麼比防疫更重要

漁光島四腳獸第3彈！情侶沙灘忘情「翻滾吞吐」　已涉公然猥褻

雲端最前線／「情侶哭哭」社交相距1公尺該怎麼算？

詐欺車手變裝逃脫　南警鷹眼識破插翅難飛

澳門爛賭欠債竟掏空上櫃公司50億　和旺老董判9年定讞

被命理老師看上的建案！詹惟中自薦「代言更加分」　粉專小編嚇到吃手

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

快訊／蔡英文：兩階段共1兆5百億元紓困！政府做產業及庶民後盾

蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

「雙鐵防疫SOP」2度量體溫未過才拒載！發燒者可搭防疫專車返家、就醫

口罩實名制升級！他推算間隔日期超燒腦「1週可買12片？」　一張圖曝正解

「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜！2女驗傷提告

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

「郭董出手了」防新冠肺炎

鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」

台師大男學生染疫！感染源不明累積8例

台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

憂清明大爆發！名醫曝「4天超宅行程」：拜託，待在家裡

更多熱門

相關新聞

Dior 黑白口罩曝光！

Dior 黑白口罩曝光！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，眾多精品品牌包括LVMH集團、開雲集團旗下YSL、Balenciaga（巴黎世家）以及PRADA集團等等，皆宣布投入工廠資源製作口罩、防護衣等防疫用品生產。繼日前LVMH集團於IG公開了乾洗手照片，今（1日）DIOR更曝光了口罩的生產線與外型。

沒跌！自住買盤信心足　3月南二都交易量增

沒跌！自住買盤信心足　3月南二都交易量增

盧秀燕：台中沒防疫旅館有安心旅宿

盧秀燕：台中沒防疫旅館有安心旅宿

社交距離上路！　許智傑：開罰可能會有困難

社交距離上路！　許智傑：開罰可能會有困難

《星際大戰》76歲演員確診新冠肺炎病逝！

《星際大戰》76歲演員確診新冠肺炎病逝！

關鍵字：

許立民柯文哲新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面