好市多神高檔巧克力豆「藏彩蛋」　她一看杯底…噴發少女心：是♥♥♥！

▲原PO買GODIVA巧克力碎片回家。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）總是不斷推出讓人想剁手的商品，受到許多消費者喜愛。一名女網友日前到好市多買一款GODIVA牛奶巧克力碎片，結果意外發現超可愛一幕，「攪到鮮奶裡面喝才發現碎片是♥♥♥」。產品的小彩蛋也讓其他網友忍不住噴發少女心，「好萌」、「好適合情人節喔！」

這位女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，說她是在好市多新莊店這個GODIVA牛奶巧克力碎片，「499／6入一盒-100，攪到鮮奶裡面喝才發現碎片是♥♥♥（直接吃永遠不會知道）。」

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仔細看看照片，只見原PO把巧克力豆倒進馬克杯，和鮮奶繳在一起喝，喝到見杯底後，底部還留有幾個沒有化掉的巧克力豆，她才發現原來小小一顆巧克力還做成了愛心的形狀，根本意圖讓人噴發少女心。

▲巧克力做成愛心的形狀，在杯子裡看起來特別可愛。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過好市多線上購物並未刊登這樣產品，只有找到一款賣場獨家販售Godiva黑巧克力碎片冰淇淋，圖上顯示冰淇淋中的巧克力碎片也是小愛心的形狀，不禁讚嘆巧克力大廠的用心程度。

網友紛紛在留言處大喊超萌，也好奇口味和會不會太甜，原PO則表示，「好吃，不過我本來就喜歡godiva的巧克力了」、「我覺得不甜～是大人味，五歲的小孩沒有狂吃。」也有人表示，這款畢竟是牛奶巧克力，吃起來會比黑巧克力的甜，「吃起來有粉粉的口感，個人偏好比利時黑巧克力款，巧克力的味道濃郁，較不甜。」

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