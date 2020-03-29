　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多神高檔巧克力豆「藏彩蛋」　她一看杯底…噴發少女心：是♥♥♥！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO買GODIVA巧克力碎片回家。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）總是不斷推出讓人想剁手的商品，受到許多消費者喜愛。一名女網友日前到好市多買一款GODIVA牛奶巧克力碎片，結果意外發現超可愛一幕，「攪到鮮奶裡面喝才發現碎片是♥♥♥」。產品的小彩蛋也讓其他網友忍不住噴發少女心，「好萌」、「好適合情人節喔！」

這位女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，說她是在好市多新莊店這個GODIVA牛奶巧克力碎片，「499／6入一盒-100，攪到鮮奶裡面喝才發現碎片是♥♥♥（直接吃永遠不會知道）。」

請繼續往下閱讀...

仔細看看照片，只見原PO把巧克力豆倒進馬克杯，和鮮奶繳在一起喝，喝到見杯底後，底部還留有幾個沒有化掉的巧克力豆，她才發現原來小小一顆巧克力還做成了愛心的形狀，根本意圖讓人噴發少女心。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲巧克力做成愛心的形狀，在杯子裡看起來特別可愛。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過好市多線上購物並未刊登這樣產品，只有找到一款賣場獨家販售Godiva黑巧克力碎片冰淇淋，圖上顯示冰淇淋中的巧克力碎片也是小愛心的形狀，不禁讚嘆巧克力大廠的用心程度。

網友紛紛在留言處大喊超萌，也好奇口味和會不會太甜，原PO則表示，「好吃，不過我本來就喜歡godiva的巧克力了」、「我覺得不甜～是大人味，五歲的小孩沒有狂吃。」也有人表示，這款畢竟是牛奶巧克力，吃起來會比黑巧克力的甜，「吃起來有粉粉的口感，個人偏好比利時黑巧克力款，巧克力的味道濃郁，較不甜。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
同住德籍客出關滿是感謝！英情侶「快閃躲媒體」　5000餐費在
世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒　近40種
劉真靈堂開放最後一天　辛龍「黑外套+黑襯衫」憔悴現身陪愛妻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情肆虐歐洲！台人急買機票返台　台生喊：台灣是我們的家

防疫期約開房…櫃台一句「出示身分證」救他一命！　網學到新招：開始裝沒帶

「本土社區型新冠肺炎越來越多」　醫建議下一步：全力阻案268持續發生

華航最新防疫措施出爐！機組員免費住飯店居家檢疫　增「來回2萬」出勤津貼

好市多神高檔巧克力豆「藏彩蛋」　她一看杯底…噴發少女心：是♥♥♥！

紐約現況曝！醫看完冷汗直流：萬一台灣爆發大規模社區疫情將奪走許多生命

受傷石虎成功康復！公路總局安排野放　經「衛星發報項圈」追蹤保護

清明連假返鄉車潮估4/1午後湧現　蘇花改、南迴改「最塞時間」曝

今晨12度！　鋒面報到時間曝「清明連假變天濕涼」連下4天雨區出爐

台灣15確診出現「失去嗅覺、味覺」　醫師：病毒破壞不確定可恢復！

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

防疫新招？英國女怕爆新冠肺炎　躲「太空球」逛超市...網：誇張

防疫新招？他自製「頭戴雨傘防護罩」吃麵、搭捷運完美隔離...畫面超羞恥

天天跑步機報到！肉哥慢跑7個月 狂削22公斤鮪魚肚、竹筍奶bye～

《青你2》謝可寅C位Rap態度超殺！　「獲全場最高票」組合直接逆襲

疫情肆虐歐洲！台人急買機票返台　台生喊：台灣是我們的家

防疫期約開房…櫃台一句「出示身分證」救他一命！　網學到新招：開始裝沒帶

「本土社區型新冠肺炎越來越多」　醫建議下一步：全力阻案268持續發生

華航最新防疫措施出爐！機組員免費住飯店居家檢疫　增「來回2萬」出勤津貼

好市多神高檔巧克力豆「藏彩蛋」　她一看杯底…噴發少女心：是♥♥♥！

紐約現況曝！醫看完冷汗直流：萬一台灣爆發大規模社區疫情將奪走許多生命

受傷石虎成功康復！公路總局安排野放　經「衛星發報項圈」追蹤保護

清明連假返鄉車潮估4/1午後湧現　蘇花改、南迴改「最塞時間」曝

今晨12度！　鋒面報到時間曝「清明連假變天濕涼」連下4天雨區出爐

台灣15確診出現「失去嗅覺、味覺」　醫師：病毒破壞不確定可恢復！

疫情肆虐歐洲！台人急買機票返台　台生喊：台灣是我們的家

「任意門」走入雪白花田！明福三代同堂共創「海芋奇蹟」

陸第3批抗疫專家抵義大利托斯卡尼　已與44間衛生醫療機構分享經驗

奧斯塔羅12星座一周運勢0330-0405　雙子工作有重大進展、摩羯出現分手危機

南投透天厝惡火！整棟燃燒「9消防車出動」…1女童驚嚇送醫

蔡英文知情「蘇徐內戰」？　蘇貞昌：總統什麼事情都知道

湯姆漢克斯康復回家了！美網友以為「有免疫抗體」：為何待在家？應該趴趴走

防疫期約開房…櫃台一句「出示身分證」救他一命！　網學到新招：開始裝沒帶

美研究打臉「新冠病毒從實驗室來」　對照蝙蝠體內病毒…中國不一定是起源！

噁學長騷擾「胸前抽筆+拿她杯喝水」！菜鳥女警崩潰　督察組怒懲處調職

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

紐西蘭po口罩機器　原來是來自台灣！

蹭鼎泰豐開店7天慘倒閉！永康街排隊潮消失

6縣市增加確診　全台283例分布出爐：台北80、新北67

台北檢疫男逃跑不繳100萬　將發催繳令

急凍14℃返冬！鋒面+擾動+冷空氣下周到

台中男吃鍋錯過千萬發票！老闆公告尋人

5萬kg噁培根竄早餐店！過期豬肉重製賣

陳時中「台灣沒有虧待人」　名嘴教英情侶回國一招

酒精、肥皂洗手除菌率高　清水沖洗幾乎沒用

今晨12度！　「清明連假變天」連下4天雨區曝光

台灣15確診出現「失去嗅覺、味覺」症狀！

給每任女友一切　還是「被分手」

爸買女兒口罩撲空！下秒暖現曙光

更多熱門

相關新聞

6000元的「村上隆蛋糕」長這樣！

6000元的「村上隆蛋糕」長這樣！

說到日本藝術大師村上隆，腦中馬上浮現他的招牌太陽花圖案，有著鮮艷色彩與開朗笑臉的太陽花，經常出現在包包、服裝上。這次他居然和日本法式甜點品牌été合作，推出有著彩紅太陽花的蛋糕，蛋糕上的水果做成花朵造型，華麗美觀又超時尚，完全捨不得吃啊！

好市多買酒打破！他拿空瓶退款…結局讓網氣炸

好市多買酒打破！他拿空瓶退款…結局讓網氣炸

南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗

南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗

好市多派搬運小哥協助　她一試讚爆

好市多派搬運小哥協助　她一試讚爆

新竹妹逛完好市多「哪位忘了衛生紙」

新竹妹逛完好市多「哪位忘了衛生紙」

關鍵字：

好市多costco巧克力GODIVA愛心Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

無法親自到靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

紐西蘭po口罩機器　原來是來自台灣！

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！一段甜蜜影片隔空放閃

強尼戴普監視器影片外流　安珀赫德婚內偷腥馬斯克

蹭鼎泰豐開店7天慘倒閉！永康街排隊潮消失

謝震武第1個奔劉真靈堂　曝「辛龍的難過超乎大家想像」

6縣市增加確診　全台283例分布出爐：台北80、新北67

推自己妹妹當C位！《青你2》練習生頂嘴導師被罵爆

台北檢疫男逃跑不繳100萬　將發催繳令

急凍14℃返冬！鋒面+擾動+冷空氣下周到

14歲小媽媽想揪友出去嗨　吊死1歲兒「塞嬰兒車底」

更多

最夯影音

更多
許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..
曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面