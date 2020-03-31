好市多超保護會員！襯衫小哥「酒精噴推車」消毒一幕　她安心笑了：很可以

▲原PO在推車區看到好市多員工在消毒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情狂燒，許多人出門時，難免會怕觸碰到沒消毒的公用物品。有女網友日前去好市多消費，看到讓人安心的一幕，「當我看到員工在噴酒精消毒每台車時，就溫馨的笑了。」好市多用心的舉動讓其他網友也大讚，「我真心看到這樣的畫面很安心」、「這樣好貼心，推車把手真的讓人不安心。」

這位女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，文中表示，在疫情爆發前，她就習慣隨身帶消毒用品出門，外出方便自己和小孩使用，所以當她到好市多，看到員工噴酒精消毒每台推車把手時，就感到溫馨的笑了。

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原PO接著詳細敘述好市多的做法，「每個手把是使用一張衛生紙擦拭後即丟棄，並且還一直細心的跟進場的顧客們告知『這些是已經消毒過的購物車，歡迎使用』」，讓她忍不住大讚，「好市多保護消費者的舉動，很殼以呀（很可以呀）！推推。所以浮出水面，第一次分享。」

▲有其他網友也看到消毒一幕，直讚好市多相當貼心。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友最後也透露賣場商品存貨狀況，「今天純粹日常購物，衛生紙等生活用品家裡還有，就留給別人買啊內（啊內：這樣）；人潮還好，貨品齊全量也充足，不過有管控樓層人數。」之後更新貼文時則表示，「相較其他國家疫情嚴峻，在台灣真的很幸福！大家都很認真在防疫，一起過著歲月靜好的日子，很殼以呀大家！」

看到貼文後，其他網友也紛紛給好市多肯定，「我那天也有遇到新鮮消毒的手推車，好市多小姐很親切的叫我換一台」、「我還看到員工在消毒手扶梯的把手」、「看到酒精消毒推車感覺用心」、「之前還看到他們在大太陽下一台一台的噴酒精擦拭，人工消毒完就放著換太陽殺菌」、「太棒了，這樣的消毒才到位，不是一條抺布擦遍一整樓。」

不過也有人點出還有要加強的地方，「結帳後，從輸送帶結帳完的商品還是拉了前面客人使用過的推車裝商品，有點功虧一簣」、「經過結帳櫃台時 原本自己推的車會被換給前一個客人用 （發現2個結帳櫃台都是如此 ）其實也失去清潔推車的初衷。」

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