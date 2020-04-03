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特斯拉MODEL 3側翻起火…駕駛受困無心跳！桃園消防員曝光斷電搶救過程

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▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲桃園龍潭1日晚間發生特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市龍潭區中正路1日晚間發生一起電動車火警，警消獲報趕抵現場後，發現起火的車輛是特斯拉MODEL 3，且車內還有人員受困，當下立即架設水線展開灌救。現場一名消防員也將這一驚心動魄的寶貴經驗分享在臉書，「特斯拉火警在國內相當罕見，可以說是一場危機風險管理的專業！」

該名消防員在臉書寫下，1日凌晨接獲一起車禍救助案，趕到現場一看才發現是特斯拉MODEL 3起火燃燒，「沒想到竟然碰上了傳說中的特斯拉火警！」

消防員表示，當時該輛MODEL 3呈現側翻、且起火燃燒，車內還有人受困，因此立即請求相關單位第二梯次支援，同時佈線以大量水源進行灌救；當第二梯次抵達現場時，火勢已經有穩定跡象，但底盤鋰電池處仍有殘火反覆燃燒，「在持續射水同時，分隊和轄區學長共同執行車輛穩固和斷電程序，後方車廂有明顯撞擊而受損起火，因此斷電程序由前方引擎蓋進行，高壓電橘色線路完成後再進行12V斷電。」

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／桃園消防提供）

▲特斯拉車體被燒得面目全非。（圖／桃園消防提供）

救援過程中，專人持續以熱顯像儀監測溫度是否有上升情形；而受困車內的傷者因上半身在副駕窗外，頭部遭到B柱壓困地面，經破壞車體創造開口、並利用油壓撐開器進行頂稱後，成功協助傷者脫困，但當時他已經沒有呼吸心跳，事後立即送往醫院搶救，目前確切事故發生原因仍還有待警方調查釐清。

該名消防員向《ETtoday新聞雲》表示，會選擇將這經驗分享出來，是因為特斯拉火警在國內很罕見，因其風險相當大，全世界針對這一議題都很重視，可以說是一場危機風險管理的專業，整個處理過程風險管理為「電動車起火、有毒氣體危害、車輛側翻、斷電程序、駕駛壓困、以及感染控制」，「最大的心得是，2020年3月份特斯拉賣了1200多台，看來路上的能見率大幅提升後，碰碰的機率也大大提高了。」

▼特斯拉車體結構及緊急消防措施說明。（圖／翻攝特斯拉官網）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／翻攝特斯拉官網）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／翻攝特斯拉官網）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／翻攝特斯拉官網）

▲▼桃園特斯拉火警。（圖／翻攝特斯拉官網）

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