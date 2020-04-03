台灣確診32例「喪失嗅、味覺」！老醫生驚：當年SARS也一樣　病人終身聞不到

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球擴散，各國治療確診案例時發現，新冠病毒會讓人喪失味覺、嗅覺，台灣目前就有32例確診者味、嗅覺異常。前和平醫院急診室主任張裕泰表示，17年前台灣在SARS疫情期間，和平醫院一名楊姓護理師感染SARS，因此喪失嗅覺至今都沒有恢復。

SARS病毒2003年入侵台灣後，造成台灣37人死亡，其中和平醫院就有7名醫護人員喪命，醫院中也有許多醫護人員感染SARS。時任和平醫院急診室主任張裕泰回憶，當年他們急診室中，有一名年僅25歲楊姓護理師染上SARS，因此永久性的喪失了嗅覺。

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▲前和平醫院急診室主任張裕泰表示，台灣SARS期間有護理師感染SARS，喪失嗅覺至今都沒有恢復。（圖／東森新聞）

張裕泰表示，楊姓護理師染上SARS後，被隔離到其他醫院治療，成功康復1個月後的某一次聚餐時，護理師就表示自己喪失了嗅覺，原本他們以為只是暫時的，沒想到卻是永久性傷害。他說「那時候我們以為可能是短暫性的，將來應該是會慢慢恢復，但她好像到目前為止都還沒有嗅覺。」

張裕泰的太太許玉暄透露，「到底是因為吃藥，還是因為病毒，她本人也不知道，那時候她還在積極治療，可是後來一年、兩年、三年過去，當然她一直沒有離開我們的急診單位，但後來發現傷害是不可逆，嗅覺就一直沒有回來了。」

▲臨床上越來越多個案出現失去味覺、嗅覺等情況，光是台灣就已經有32個類似病例。（圖／記者張榮恩攝）

楊姓護理師在失去嗅覺後，她的母親擔心她聞不到異味，像是萬一家中瓦斯爐漏氣可能有危險，還特別在家中裝設一些警報器，對於護理工作也有影響，像是有些揮發性的麻醉液體如果「聞」不到，可能會不小心吸取過量而昏倒。

新冠肺炎臨床上越來越多個案出現失去味覺、嗅覺等情況，光是台灣就已經有32例類似病例、將近確診數1成。指揮中心除了將失去味覺、嗅覺均納入擴大通報採檢外，未來若有民眾出現嗅、味覺喪失或異常，加上有旅遊史，就會直接「留在醫院」等篩檢結果。

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