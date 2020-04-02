獨／假裝軍火大戶「我要買10把！」借槍試用　陳嫌持「免錢步槍」搶銀行

▲板信銀行搶案陳男持槍畫面曝光，他帶著借來的步槍搶銀行，連累供槍的改造槍枝業者。（圖／突發中心翻攝）

記者張君豪／台北報導

涉嫌持改造M4突擊步槍行搶台北市中山區板信商銀大直分行的搶匪陳劍輝（54歲）雖於31日下午落網，但犯案用的改造突擊步槍下落成謎，根據北市警方清查，這類改造M4突擊步槍是全鋼構操作槍改造，市價約在20萬元新台幣左右，陳男經濟情況並不好、甚至還揹債跟友人調頭寸度日，如何有現金購買軍火？

▲涉嫌開槍搶板信銀行的悍匪陳劍輝遭警方逮捕、並起獲改造手槍贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方透露：陳男落網後向警方表示，他佯稱要訂購10隻同款改造M4步槍，但希望能先看樣本：「沒試用看看怎知道性能怎樣？」陳男佯裝軍火大戶跟北部某改造槍業者調槍試用，業者原以為遇到大戶，超過200萬的大生意上門可以大賺一筆，沒想到居然遇到煞星！

▲警方指出歹徒搶銀行所使用的是市售鋼構M4操作槍改造犯案。（圖／翻攝網路）

陳男拿到槍枝彈藥隔沒幾天，就偷取計程車到中山區大直板信商銀洗劫銀行，甚至還開槍打傷保全闖下大禍，甚至還連累到供應槍隻的地下改造槍業者；陳男落網當天，卻堅不吐實，先是瞎掰槍彈是台中的朋友提供，帶著專案小組人員在台中逛大街。

警方告知陳男若不配合將會被判重刑，但陳男卻無畏將面臨的牢獄之災，甚至還要求和北市警專安小組的指揮官通電話，當警方要求他交出槍彈來源時，他甚至一臉輕鬆回應：「你知道的！出來混有出來混的道義，我不能講！」

直到警方對他曉以大義，建議他配合警方搜查程序爭取較輕刑責時，陳嫌陷入長考、後來才透露槍隻是在新竹市某區改造槍枝業者提供。陳男後來改口說犯案後「試完槍」已經把突擊步槍歸還。

北市警方笑稱：這名倒楣的改造槍業者不但沒賺到眼中的軍火大戶陳劍輝聲稱的：要訂購10把的大訂單，甚至還被牽連目前遭警方鎖定，但因陳男有扯謊帶警方南下兜圈的不良紀錄，專案小組目前仍積極訪查監控該業者，檢警目前仍暗中監控，希望能掌握業者關鍵持槍證據找到犯案槍枝。

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