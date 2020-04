俄國軍隊也淪陷？　核潛艇奧廖爾號110官兵全數隔離中

▲俄羅斯奧斯卡級核潛艇。(圖/翻攝自俄羅斯國防部)

記者楊庭蒝/綜合報導

在美國尼米茲級核動力航母「羅斯福號」(USS Theodore Roosevelt CVN-71)有近200名的士兵感染新冠病毒之後,隸屬於俄軍的核子潛艦「奧廖爾號」傳出一名具有與確診病患接觸史的人員登艦,導致目前艦上110名官名全數隔離中,還不清楚是否有人因此染疫。

跟據外媒報導,一名民間承包商因為公務而登艦,後來爆出具有確診病患接觸史,導致艦上的官兵從3月26日開始進行隔離。

奧廖爾號是隸屬於俄國海軍北方艦隊,是12艘949A型(北約代號「奧斯卡級」)核子潛艦的其中一艘,水上排水量高達1.47萬噸,潛航排水量更高達2萬噸,配備533mm與650mm發射管各四個,可以發射魚雷或反艦/陸攻巡弋飛彈,除了24枚備射彈外,還可以另外攜帶24發P-700長程反艦飛彈。

截至1日為止,俄羅斯新冠肺炎的累積確診病例達2777例,其中有24例死亡。首都莫斯科在3月29日宣布部分封城,只能在購買食品、藥品等必要的情況下,才可以出門。

