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俄國軍隊也淪陷？　核潛艇奧廖爾號110官兵全數隔離中

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▲▼俄羅斯奧斯卡級核潛艇,949A型。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲俄羅斯奧斯卡級核潛艇。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

記者楊庭蒝／綜合報導

在美國尼米茲級核動力航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）有近200名的士兵感染新冠病毒之後，隸屬於俄軍的核子潛艦「奧廖爾號」傳出一名具有與確診病患接觸史的人員登艦，導致目前艦上110名官名全數隔離中，還不清楚是否有人因此染疫。

跟據外媒報導，一名民間承包商因為公務而登艦，後來爆出具有確診病患接觸史，導致艦上的官兵從3月26日開始進行隔離。

奧廖爾號是隸屬於俄國海軍北方艦隊，是12艘949A型（北約代號「奧斯卡級」）核子潛艦的其中一艘，水上排水量高達1.47萬噸，潛航排水量更高達2萬噸，配備533mm與650mm發射管各四個，可以發射魚雷或反艦/陸攻巡弋飛彈，除了24枚備射彈外，還可以另外攜帶24發P-700長程反艦飛彈。

截至1日為止，俄羅斯新冠肺炎的累積確診病例達2777例，其中有24例死亡。首都莫斯科在3月29日宣布部分封城，只能在購買食品、藥品等必要的情況下，才可以出門。

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