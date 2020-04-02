預防「潛在需求者」暴增　五角大廈緊急準備10萬個屍袋

▲美國五角大廈。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國目前是全球新冠肺炎疫情最為嚴重的國家，確診人數已超過21萬，川普先前更曾表示，未來兩週將非常辛苦，要請美國人做好準備。因此，為了預防死亡人數暴增的情形，五角大廈決定為「潛在需求者」提供了多達10萬個軍事風格的屍袋，以備不時之需。

據《彭博社》報導，聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency, FEMA）要求國防部提供10萬個被稱為「人類遺體袋」（Human Remains Pouches）的屍袋。據知情人士透露，五角大廈正在考慮購買更多的屍袋，目前會先從庫存原有的5萬個提取。

現有的綠色尼龍屍袋大小落在94英吋乘38英吋（約239公分x97公分），其通常會被分發到戰區。國防後勤局（Defense Logistics Agency, DLA）的知情人員表示，目前已與承包商聯繫，並評估製造能力，但現在還沒正式下訂單。

國防後勤局目前也還沒收到聯邦緊急事務管理署具體的交貨日期，不過希望準備好後就能立即交貨。聯邦緊急事務管理局的發言人表示，目前正在針對潛在的需求者進行「審慎的計畫」，其中包含要為美國各州的「意外事件太平間」（mortuary contingencies）做準備。