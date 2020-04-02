羅斯福號艦長發求救信「水兵超感動」　海軍允諾：4000官兵分批下船隔離檢疫

▲美國太平洋艦隊司令表示，原計畫與艦長其實是相同的，答應盡快安排官兵分批下船。（圖／取自USPACFLT網站）

中央社記者／周世惠

美國羅斯福號航空母艦上疫情惡化，美國海軍將採取行動，承諾分批讓士官兵上岸隔離檢疫，且極有可能在24小時內把艦艇上多數人轉移到關島的旅館，僅一部分人力留船執勤。

羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）上週起在關島停泊，艦上有4000多名官兵，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）30日緊急致函美國海軍部求援讓艦艇上的士官兵下船檢疫，長達4頁的信件昨天由「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）獨家取得後報導。

美軍太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）於31日表示，海軍部已經在計劃「盡快」讓船上一部分官兵先下船，在關島上合宜的處所隔離、檢疫。

阿基里諾提到，可用的基礎設施很少，因此，這項工作需要向關島當地政府要求提供旅館空間。

阿基里諾認為，「海軍部的計畫與艦長克勞齊的請求同調」，他認為克勞齊擔心的是「救援士官兵的速度，而不是我們不救他們」。

羅斯福號3月24日在海上傳出3人感染2019冠狀病毒疾病（CODIV-19，俗稱武漢肺炎），之後確診人數急劇攀升，艦艇上一位資深士官告訴舊金山紀事報，才一個星期已有超過100人檢測確診。

報導指出，海軍部的計畫是分組輪流上岸進行14天的隔離檢疫，然後恢復健康的官兵組回到上船，接著第2批再展開相同流程，但是一次多少官兵上岸尚不清楚，而這樣的計畫至少會讓羅斯福號在關島停留一個月。

因為克勞齊這封信，艦艇上的士官兵士氣大增，認為艦長真的關心船員。一位羅斯福號上的海軍官員告訴舊金山紀事報，艦長將船員的安全放在第一，可能會對他的職涯造成傷害。

匿名受訪的海官說：「艦長採取非常大膽的行動，因為在未來論及晉升海軍上將時，這件事有可能傷害或幫助他。」

另一位已經在隔離名單的士兵看到艦長的信件後說：「令人讚嘆的信，感覺有人把我們的最大利益放在心上，很少看到這樣，通常是任務優先。」

船上官兵表示，基於艦艇的先天空間有限，很難奉行適當的檢疫與隔離。他們在艦艇上共用淋浴、洗手台、廁所，而且他們每天近距離接觸，一個睡覺區域可能有60到150個通鋪，用餐區一次就有200位士官兵一起用餐。

克勞齊是加州聖羅沙（Santa Rosa）人，30日他致美國海軍部這封很不尋常的信函上寫著：「這需要政治解決，但這是正確的作為。此刻並非戰時，艦上官兵不需要犧牲。我們現在若不行動，就沒有讓我們最信賴的資產，也就是我們的官兵，受到妥善的照顧。」

克勞齊信中請求保留10%的官兵在艦艇上照顧兩個核子反應爐、武器和飛機。