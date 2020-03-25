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已婚多金男強揉人妻！她不打算追究反被告…見「Me Too運動」淚崩：我也碰過

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職場性騷擾（圖／達志／示意圖）

▲彰化多金男酒後襲胸女性友人，對方因有工作上接觸不願追究，卻反過來挨告。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名經營事務所的黃姓男子喝了一點小酒後，竟對女性友人伸出狼爪襲胸，對方不願追究，但他見事情在朋友圈傳開，惱羞成怒反過來向女性友人提告妨害名譽，逼得對方忍無可忍報警提告。彰化地方法院審理後，判黃男有期徒刑2年6月，全案上訴二審審理中。

判決指出，黃男與小乃是朋友關係，2人在同一個社團擔任幹部，皆已婚，黃男2017年10月11日晚間邀請小乃及阿宏夫婦到家中作客，孰料，喝了一點威士忌之後，黃男叫小乃坐到自己身旁，突然出手將小乃的衣領往下拉。小乃見狀嚇壞，隨即拉住衣領換位置。

阿宏夫婦不久後邀小乃一同離開黃男住處，但因為黃男稱「還有是要跟小乃商談」，請阿宏夫婦先行離開，雖然2人擔心小乃，但因早已開口說要離開，不便久留。黃男才見阿宏夫婦離去，竟然從後方強抱小乃，用左手壓制小乃的雙手，右手伸入小乃衣領裡面，無視小乃抗拒喊「不要」、「放手」，仍強硬撫摸、搓揉小乃的胸部，所幸小乃奮力抵抗，這才逃出黃男住處。小乃剛離開便接到阿宏老婆打來的關心電話，她在電話中爆哭，泣不成聲，接著到阿宏家訴苦。

原先小乃因在業務上常與黃男有接觸的機會，不打算追究，但在一次聚會中與其他友人談到「ME TOO運動」，她喝了一點酒有感而發說，「我也碰過這樣的事情」，才哭著在其他友人面前將事情說出，但黃男得知此事在朋友圈內傳開，氣得反過來向她及阿宏夫婦提告妨害名譽並求償，讓她忍無可忍決定報警處理。

雖然黃男不斷喊冤，但彰化地方法院勘驗各項事證後指出，黃男犯後沒有低調反省，還「作賊喊抓賊」對小乃及證人提出告訴，讓小乃心靈再次受創，怒批他「為富不仁」，認為他犯後態度惡劣，毫無悔意，有嚴懲的必要，決定依強制猥褻罪判他有期徒刑2年6月，目前全案上訴台中高分院審理中。

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