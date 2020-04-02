憲兵身分涉殺警案判7個月　跑路半年被鎖定逮人：再跑划不來

▲當時有憲兵身分的董姓男子，104年夜店殺警案遭判刑7個月，未執行在高雄落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

信義分局偵查佐薛禎國在夜店門口遭圍毆致死，目前仍有多名嫌犯未到案執行遭發布通緝，北市刑大日前鎖定1名嫌犯逃亡到高雄，隨即南下將人逮捕歸案，此人就是當時在憲兵202指揮部當兵又參與殺警案的董姓嫌犯。

警方調查，28歲的董姓通緝犯，在2014年9月涉嫌「信義分局薛姓偵查佐遭聚眾圍毆致死」案，遭判處有期徒刑7個月，但因未到案執行，在2019年11月遭發布通緝，董嫌為了躲避逃往高雄隱居。

▲警方鎖定董姓嫌犯藏匿在高雄，1日南下高雄逮人，訊後送往台北地檢署歸案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定董嫌藏匿在高雄三民區一帶，在1日下午尋獲董嫌，董一見到警方上門，也知道警方目的，隨即伸出雙手主動讓警方逮捕歸案，，訊後送往台北地檢署歸案並發監執行。

董姓嫌犯涉犯殺警案時，正在憲兵202指揮部直屬勤務支援連服役，當時仍是現役軍人。董事後被裁定以10萬元交保，且遭到軍方勒令退伍，董嫌也向警方供稱，當時僅是載朋友過去現場，沒想到就被判刑7個月。

警方指出，董嫌都靠之前當軍人的薪水省吃儉用過日子，警方上門，董也表示，「我不要再跑了，再跑划不來」。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

殺警案遭判刑10年 曾威瑾逃亡5個月遭查槍毒