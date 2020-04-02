基進黨批國民黨挺陳玉珍炒作統獨：我們自己打造「這個國家」



▲台灣基進黨台南黨部臉書發文。（圖／翻攝台灣基進黨台南黨部臉書）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前因一句「中華民國是一個國家，但是台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌痛批「她沒資格當國會議員」，引發政壇口水戰，國民黨團甚至開記者會要求蘇貞昌道歉。對此，台灣基進黨台南黨部不僅反嗆藍營「防疫當前，興師動眾開記者會炒作統獨」，還呼籲理念相同的人，一同打造「台灣國」。

國民黨團1日「防疫當前還在操弄統獨，蘇揆道歉下台」為題召開記者會，除表示蘇貞昌是中華民國的行政院長，而非「台灣國」的行政院長外，還痛批蘇在防疫時刻舞弄統獨意識，無助台灣度過難關。

但台灣基進黨台南黨部可不這麼認為，他們在臉書上反指國民黨開記者會才是炒作統獨，並痛批藍營對內義正嚴詞捍衛中華民國，對外藏國旗、聽訓話。

基進黨台南黨部認為，中華民國是目前運行於台澎金馬的外來政權，屬於「政府以上，國家未滿」的狀態，無法獲得國際承認，也不符合大多數台灣人身分認同，無法真正表達這塊土地的需求與歷史經驗。

「如果你認為台灣是一個國家，那我們就一起來保護這個國家；如果你認為台灣不是一個國家，那我們就來打造這個國家。」基進黨台南黨部表示，這是一段長期工程，要靠著不斷加入的夥伴，一磚一瓦累積，從體制內外逐漸改造，「台灣基進承接過去民主前輩的精神，用最堅定的步伐朝著目標前進，這條建國路，讓我們台灣人一起相伴走完」。