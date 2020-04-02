西部零淨土「宣告破功」！　嘉義縣出現首例境外移入確診

▲嘉義縣出現首例確診個案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣4月2日出現首例武漢肺炎境外移入確診病例，衛生局表示，個案3月25日返國後立即入住住所進行居家檢疫隔離，全程遵守規範並未與其他人接觸，民眾無須驚慌。 台灣西部全部失守，僅剩澎湖縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等5縣市還無確診個案，堪稱台灣5淨土。

有關確診案例相關資訊，衛生局指出，將由中央流行疫情指揮中心統一公布。目前可以補充的是，個案為女性台北人，家人皆住台北，3月25日從美國返台後，便立即搭防疫租賃計程車回到嘉義老家進行隔離。老家為獨立房子，半徑25公尺內無鄰居，一個人居家檢疫，三餐自理，全程遵守規範並未與任何人接觸。

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衛生局說明，個案因喉嚨痛、嗅覺異常，30日到醫院採檢；衛生局收到確診通知後，立即請消防局派救護車送個案到醫院並進入隔離病房治療，因此並無接觸家人和其他縣民。

縣長翁章梁指出，居家檢疫及隔離的朋友，務必待在家裡，有症狀一定要跟衛生局連繫、安排就醫；並請家人多給予關心及支持。

衛生局提醒民眾，盡量不要到公共場所、人群擁擠的地方；非必要得去，請戴上口罩，並遵守咳嗽禮節。拱手不握手，還要勤洗手。首例境外移入確診 全程遵守居家檢疫隔離措施 民眾無須恐慌



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