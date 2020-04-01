指揮中心：禁止旅客來台轉機　延長實施至4月30日

▲桃園機場出境大廳超冷清。（圖／記者陳以昇攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心表示，即日起禁止入境需居家檢疫旅客搭乘國內航線班機及船舶等大眾運輸工具，籲請離島民眾應配合在本島執行居家檢疫相關事宜，全面禁止旅客來台轉機政策，原訂只實施至4月7日為止，現也配合延長到4月30日24時。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（1）日下午在記者會上宣布，離島國人居家檢疫禁止搭乘國內線航班與船舶，將一律在本島居家檢疫，無論是在住家或是防疫旅館都會給予協助，目前桃園市已承諾提供離島民眾居家檢疫服務，至於禁止轉機禁令規定已通知航空公司。

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指揮中心晚間發布新聞稿表示，因應國際新冠肺炎疫情嚴峻，且我國境外移入個案數陸續增加，原訂實施至4月7日的禁止旅客來台轉機政策，將延長至4月30日24時止。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。