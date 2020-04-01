12星座暗戀你時最藏不住什麼？想攻破他就從這裡捕捉小心思

▲要怎麼知道12星座是不是喜歡你呢？注意這些小心思，一舉攻破他！（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

有人說，最藏不住的，就是愛。喜歡一個的人時候，身體、行為、情緒等各方面一定都會有端倪，差別只在於明顯或不明顯而已，《星座好朋友》整理了12星座暗戀一個人的時候，會有哪些藏不住的表現？

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最藏不住笑容

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座的情緒反應其實是最直接的，他們直來直往，可是因為「征服慾」的關係，通常不會在第一時間就告白，因為這樣的目的性太過明顯，所以他們會把感情壓抑下來，但是他們藏不住快樂，如果火象星座的他看見你總是特別開心、對你笑臉迎人，那就代表他們覺得跟你相處起來很舒服且沒有壓力，直率的他們如果偷偷暗戀你，自然會嘴角上揚。

最藏不住眼神

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座的他們就是悶騷，不管開心或難過都會藏得很深，更別說是暗戀了，旁人根本看不出來，但他們都會為喜歡的人默默付出、關注，想在對的時間點出現在你面前，所以眼神會一直飄到你身上，雖然很不明顯，但如果你也對他們有好感，那你一定可以很快就發現的。

最藏不住在意

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

來去如風的風象星座，要讓他們這麼在意一個人真的不是一件容易的事情，他們朋友多、人緣好，在乎朋友的機率可能更高，且很容易被懷疑曖昧對象一卡車，其實都沒有，如果他們真的喜歡一個人，是會相當彆扭的，不僅會全神貫注在意對方，甚至會想知道你的所有相關資訊，比起一般朋友，風象星座喜歡一個人的時候，對你的在意可是高出普通朋友十倍、百倍。

最藏不住關心

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

溫柔敏感的水象星座平常對身邊的人就相當體貼，但這些都只是基於禮貌，但對於喜歡的人，會「異常關心」，照三餐問候、設身處地為對方思考、雞毛蒜皮的小事他都要關心，雖然過度關心偶爾會讓人覺得受不了，但這就是水象星座的他們喜歡你的表現，否則他們根本不在乎你吃飽沒、累不累，別身在福中不知福。