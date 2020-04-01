紐約州長古莫激凸照瘋傳！「謎樣穿環乳頭」成記者會焦點

Andrew Cuomo's nipples take our minds off coronavirus https://t.co/FiRR9MALsQ pic.twitter.com/MRRIbNkJb8 — New York Post (@nypost) April 1, 2020

實習記者賴韻如／綜合報導

62歲美國紐約州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo），昨（31）日一如往常地在疫情記者會宣布最新疫情，沒想到他當天的「激凸照」卻意外成為焦點，不少網友發現州長若隱若現的「乳頭」長得非常奇怪，紛紛懷疑他是否穿了乳環。

據《紐約時報》報導，一名網友將紐約州長古莫當天發表時的照片分享至Reddit上並寫道，「到底是我還是州長的乳頭被刺穿？」從照片中可以看到，古莫穿的白色POLO衫下胸口位置出現激凸現象，仔細一看，發現2邊各出現了類似十字架的形狀，古莫的「乳頭」也瞬間成為當天記者會的焦點。

thanks, i hate governor cuomo’s pierces nipples pic.twitter.com/BjYK0rUqQ6 — mimo$a $imp $on (@YUNG_TRRRAPLORD) March 31, 2020

就在Twitter和Reddit用戶們議論紛紛的同時，州長辦公室發言人阿佐帕迪（Rich Azzopardi）則出面指出，「州長並沒有穿乳環，很抱歉了廣大的網友們。」

儘管發言人大大地潑了網友們的冷水，但大家還是忍不住表示，「假如州長真的穿乳環，那將會是人類史上最偉大的發現」、「如果那是乳環，那我會更喜歡他」、「那只是乳頭毛太旺盛啦！」、「我認為州長是用膠帶把乳頭綁起來，以免擦傷」、「我也有穿乳環，我敢肯定，州長確實也有。」、「也許州長的乳頭本身就長得比較奇特」。