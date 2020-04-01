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《國土計畫法》歷經4任總統　柯建銘：「理性討論」馬政府留下的最後法案

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▲▼立法院內政委員會-柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院內政委員會1日審查國土計畫法，民進黨團總召柯建銘在提案說明時，以「誠實面對、理性討論」8個字，呼籲國會理性討論。

現行《國土計畫法》規定，法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」。行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

立法院內政委員會1日審查國土計畫法，柯建銘在提案說明時，以「誠實面對、理性討論」8個字代表民進黨態度，呼籲建立國會理性討論空間。

柯建銘表示，國土計畫法最早在1997年前總統李登輝時期提出，共經過4任總統、6屆立委，2015年12月18日三讀通過，也是馬政府時代留下的最後一個法案，民進黨執政後必須承續這些問題。

柯建銘表示，行政院會今年2月20日通過草案後，引起譁然，因為第15、45條受到挑戰。對於「經行政院核定的國家重大建設計畫」，很多環保人士有不同意見，這是剛性和彈性之爭，值得思辨。

柯建銘說，民進黨團3月原本要提案，列舉出國家重大建設限定在新能源政策、文化領域、農業等三大領域，但思考到如果保留這樣的彈性，恐遭外界污名化，因此必須慎重。

柯建銘表示，最後民進黨團決定第15條不提案，只修第45條，期限部分一定要修，這是內部經過行政立法會報，並跟徐國勇、內部部次長花敬群深刻討論過，以及行政院長蘇貞昌報告過後，認為乾脆只修45條就好。

柯建銘表示，民進黨團主張，縣市國土計畫延1年、國土功能分區圖延2年，第15條部分不必再互相口水、罵來罵去，這是朝野有高度共識法案，希望本屆立法院建立國會新文化，朝野理性討論、跟社會溝通對話。

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