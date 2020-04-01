德國女友在台居家檢疫！「政府超用心」甜曝感想　網全歪樓羨慕：炫耀文啦

▲德國女孩甜曝在台居家檢疫心得 。（圖／Cyril Hsu授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

一對英國情侶日前稱在台灣檢疫「如同身處監獄般」，引發軒然大波，2人事後雖然傳訊道歉，卻也在出關日提早離開，避開媒體。一名男網友近日則是分享德國女友在台檢疫出關後的心得平反，大讚我國政府應對得很不錯，人性化的隔離讓女友完全不會有被監禁的感覺。

網友Cyril Hsu在臉書貼出德國女友在台居家檢疫14天的心得影片，片中女友對台灣的防疫政策讚譽有加，雖然嚴格但是相當人性化。原PO女友表示，當他們一入境台灣時，可以選擇留在台灣檢疫或是離境返國，但她因為男友的關係選擇留下，「完全不會有人強迫你。」

請繼續往下閱讀...

德國女孩提到，在借住在男友家的第二天，政府就派人送來檢疫包，裡頭不僅有口罩、消毒用品、維他命還有泡麵等物資，每天早上也都有人打電話關心，應對措施算是相當完善。

▲原PO女友對於「監獄說」不認同。（圖／Cyril Hsu授權提供）

當被原PO問及「有覺得檢疫像被關在監獄嗎？」女友立刻搖頭，還連說了好幾次「no」、「not at all」，不僅不認同「監獄說」，還希望自己的家鄉也提供這樣的措施。造訪過歐洲多國的女友也對於台灣「消毒一環」表示肯定，因為許多餐廳、商場和超商等店家都有提供酒精，隨處都能夠清潔雙手。

原PO貼文中還提到，外國人的檢疫事宜都是由警察局外事組人員負責，大家態度都非常不錯，而且還可以請檢疫人員幫忙買食物和處理垃圾，甚至還有檢疫補助金可以領，政府可說是非常用心，看到有人嫌棄實在無法理解，「檢疫是大家的事，每個人都有責任，除了保護家人朋友之外，也為這個社會盡一份心力。」

貼文隨後也被分享到PTT八卦版上，不過鄉民們卻紛紛歪樓羨慕「原PO女友超正」，其實是炫耀文無誤，「已戀愛」、「人類居然可以長這麼好看」、「聲音好溫柔喔，自己女生聽了都酥了」、「本來想噓放閃，可是真的太正了」。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

