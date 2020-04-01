香港第一起！混種短毛貓「新冠病毒測試陽性」…主人一家三口全確診

▲貓咪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

香港漁農自然護理署昨日（31日）表示，一隻混種短毛貓對病毒測試呈陽性反應，成為香港繼兩隻狗確診後，第三隻對新冠病毒測試呈陽性反應的動物。漁護署還稱，該貓目前無任何相關病徵。據悉，牠是全球第二隻染疫貓，先前比利時官方曾表示，一名患者的寵物貓確診。

據《香港01》報導，漁農署說，個案涉及一隻混種短毛貓，居於香港仔住所，由於主人早前確診， 30日被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

該貓約7歲，為25歲女患者的寵物，牠與主人居於香港仔石排灣邨碧山樓。主人在20日發病，出現發燒，28日確診。此外，女患者的父母都在女兒之後確診，目前，這個家庭有三人一貓染疫，三人都沒大外遊，屬源頭不明的本地個案。

漁農署之後為貓抽取樣本檢驗，在口腔、鼻腔及直腸的樣本中，都發現對病毒測試呈陽性反應，但也發現該貓現時沒有任何相關病徵。漁護署說，會繼續為患病貓進行密切監察，並會為其進行反復測試。

漁農署強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播病毒；飼主應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

漁護署說，為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議將與確診者同住的寵物（哺乳類動物，包括貓狗），安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

3月27日，比利時官方曾表示，有一隻寵物貓確診，相信由主人傳染，成為全球首宗貓確診個案，有出現肚瀉和嘔吐的徵狀。不過，專家當時強調只是個別病例。

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