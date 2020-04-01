堅持參加新冠肺炎過世親人葬禮！　英國一家17人全感染「媽媽死在同病房」

▲葬禮示意圖。（示意圖／Photo by Rhodi Lopez on Unsplash）

記者劉亭／綜合編譯

英國86歲的希拉（Sheila Brooks）2月因為新冠肺炎病逝，當時親人們不顧疫情，堅持參加了她的葬禮後，65歲的姪女蘇珊（Susan Nelson）幾天後開始出現症狀，幾天後跟阿姨在同一間病房過世，家庭16名成員也陸續確診。

綜合外媒報導，希拉於2月9號去世時，英國尚未開始封城政策，總共17名家庭成員出席了葬禮。蘇珊沒有潛在的健康問題，但在葬禮1周後病情開始惡化，於3月16日住進伊麗莎白女王醫院，3月24日凌晨過世。

參加葬禮的其他16名親人也陸續病倒，並被確診為新冠肺炎。34歲的女兒阿曼達表示，「現在我們家從21歲的表弟，一路到88的舅爺爺，全部都出現症狀，無一倖免，我們沒有一人逃過，真的有點奇怪」。

阿曼達也表示，因為太多親人都染病，只能猜測大家是在希拉的葬禮上被傳染，「我們還有別的家庭成員在住院，有很大可能會撐不過去」。她也指出，媽媽是一家人的中心，大家非常親密，但是病毒摧毀了一切。

蘇珊的42歲兒子卡爾則表示，蘇珊出現許多典型症狀，包含不斷咳嗽，很難呼吸...等，在媽媽過世時，只有爸爸被允許在旁邊陪伴。而由於封城令，家人也無法為蘇珊安排葬禮。