北市防疫旅館再+1　「北投雅樂軒酒店」一晚9000元

▲北市防疫旅館北投雅樂軒酒店。（圖／北市觀傳局提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

北市觀傳局31日指出，防疫旅館再增1家「北投雅樂軒酒店」，將於4月1正式上線，酒店共292間客房，全棟作防疫旅館使用不接散客，每晚房價為5800、6500、9000元，依房型不同價格不同，價格均含稅、含三餐。觀傳局表示，目前已成立6家防疫旅館，加上第7間防疫旅館「北投雅樂軒酒店」，房間數突破600間。

觀傳局指出，酒店經觀傳局、衛生局等相關單位輔導，從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運等都能依照旅館防疫手冊、SOP進行，依規定辦理垃圾清運、防疫消毒及一次性備品提供等，防止接觸傳染風險，提供檢疫旅客24小時不間斷的安全舒適環境。

觀傳局表示，酒店已安排全體員工接受防疫及消毒流程培訓，針對居家檢疫者規劃完整入住流程，包含專屬電梯、入住時量測體溫、入住前拍攝好相關身分證件照片以事先建檔完成入住手續；餐飲方面，以一次性餐具盛裝定時送至客房門口置物架，電話通知客人取餐，每日下午設置奉茶時間，由酒店提供手工現煮添加各式滋陰潤肺食材的熱茶，提升客人免疫力。

觀傳局強調，客人退房後房間至少會淨空三天，三天後由專業防疫消毒廠商進場消毒。另旅館針對地毯消毒可使用四級銨鹽，酸鹼度較漂白水溫和，可適用於旅館地毯消毒使用。