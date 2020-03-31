北市推千人防疫就業方案　「月領2萬7千元」⋯申請條件出爐

▲黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應失業人口攀升，台北市推出「千人防疫就業方案」，勞動局長陳信瑜31日表示，北市失業民眾可申請此方案，協助防疫工作，最高一個月可領2萬7808元，4月6日開放線上申請。

陳信瑜指出，非常多行業受到衝擊，進行解僱，造成失業人口增加， 相比去年3/1到3/22，今年3月增加45.74%失業人口，是蠻高的比例，市長關注疫情失業潮產生，因此4月6日推出北市「千人防疫就業方案」，對失業的人優先照顧，讓他們投入協助防疫工作。

陳信瑜說，最主要要投入的相關方案，包括場館體溫測量或是口罩實名制，等等防疫第一線的相關工作，包括市府各局處、衛生局、區公所週六、週日發口罩，造成行政人員壓力，因此晉用1千人，只要符合一個月內176小時以內，每天不超過8小時原則，每個小時以158元給付，最高一個月可領2萬7808元。

陳信瑜說，各局處陸續提出超過350位需求人力，持續增加中，其中最大宗是民政局，已提出150名人力需求，衛生局、社會局需求量也相當多，民眾只要符合設籍台北4個月，曾投保過勞工保險、就業保險，且目前沒有投保事實，即可在4月6日開始上網申請，勞動局將通知民眾核對資料、填寫切結書，接下來將讓局處自由運用。

陳信瑜指出，以1千人持續6個月計算，預算高達1億8千萬元，副市長黃珊珊補充，將動用災害準備金或第二預備金。