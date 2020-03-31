可從福建打到台灣西部　陸製A-300型火箭炮試射畫面曝光

▲A-300型遠程火箭炮，具有300公里左右的射程。（圖／翻攝央視軍武零距離）

記者魏有德／綜合報導

大陸航天科技集團自行研製的A-300型遠程火箭炮，具有300公里左右的射程，倘若部署在福建沿海一帶，攻擊範圍可以覆蓋台灣西部地區在，堪比近程彈道飛彈。《央視》軍武節目28日直擊這款遠程火箭炮試射情況，從畫面中可以發現，該款火箭炮發射後，經歷300公里的飛行距離，最後落在標定的旗杆旁，展示出高精準度的射擊表現。

▲火箭彈發射瞬間。（圖／翻攝央視軍武零距離）

央視《軍武零距離》節目，前進大陸西北某武器試驗場，曝光A-300型遠程火箭炮打靶的細節。試射前，工作人員在300公里外的標定區域放置了一隻紅旗，並劃定區域供研究人員分析精準度。節目旁白透露，「火箭彈體旁有小巧的翅膀，以此控制彈頭飛行方向，實現精準控制。」

最後，雖然這枚發射的火箭彈雖沒有直接命中紅旗，不過，彈著點卻落在距紅旗不遠的位置。由於試射採用的是惰性彈頭，假使換成具殺傷力的不同彈頭，按此精度勢必也會造成不小殺傷力。

▲火箭彈未擊中紅旗中心，彈著點落在不遠處。（圖／翻攝央視軍武零距離）

這款火箭炮能裝載300厘米口徑的火箭彈，射程可達300公里。與前代火箭炮不同的是，研發人員將通常只有一級的火箭彈變成兩級，第一級的燃料燃燒完畢後，便會拋去以利於加速前進，增加射程。

總設計師吳學森曾提到，為增加射程，及重新規劃彈道，A-300型火箭炮採用彈頭彈體分離技術，另外，利用衛星及慣性制導系統，可以對火箭彈進行全程控制。

▲陸製A-300型火箭炮試射。（圖／翻攝央視軍武零距離）

A系列火箭炮總指揮王新風此前表示，傳統火箭炮偏重覆蓋式打擊，隨著技術發展，如今更強調定點打擊，「A-300可以打擊20×20公里範圍內的8個目標，這讓我們能根據戰場的需求，用最佳組合方式，配合不同彈頭，達到對特定目標的最佳毀傷效果。」

至於這種箱式火箭炮最大的特點，便是自動化裝彈系統，可以縮短裝彈時間。外界分析，這種火箭炮將主要負責打擊敵方的固定大型高價值目標和裝甲集群目標，依靠其成本低、精度高、量又大的優勢讓對方無力防禦，「特別是可以對射程範圍內的機場進行火力壓制，估計將會收到奇效，並在首波打擊中發揮重大作用。」