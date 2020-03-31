張上淳：肥胖、過重是新冠肺炎重症風險因子「感染後很快變嚴重」

▲疾管署說明新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，在國內已經造成5名個案死亡，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，以現有資訊來看，肥胖、體重過重可能是新冠肺炎轉變成重症的風險因素之一。

國內近期確認大量境外移入病例，張上淳日前分析國內235例新冠肺炎確定病例樣態時指出，近期觀察有部份境外移入病例住院之後很快惡化、變成重症，但目前尚沒有足夠資料可以分析原因。

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這樣的情況就發生在國內奧地利、捷克旅遊團成員，3例個案中有4人重症，且其中領隊已經死亡。外界關心是病毒基因型別，或者是個案本身有體重過重、肥胖等風險。

張上淳今（31）日記者會回應，確實看到了有歐洲回來的確診病例很快演變為重症，但目前還沒有足夠的病毒資訊分析是否與病毒變異有關，只能說在流行病學上看到這樣的現象。

至於肥胖風險因子，張上淳解釋，過往在流感重症等疾病會發現「體重過重」是引發重症的危險因子，這次在新冠肺炎病例中，也確實觀察到幾位肥胖體重過重的感染個案，很快變成重症的情形出現。

張上淳強調，目前僅有少量資訊來看，會認為體重過重發生感染之後變成重症風險較高，有類似流感重症的情況，但還需要更多科學證據與數據說明。