「失去嗅覺、味覺」成新冠第一症狀！病毒攻擊神經…感染後「幾小時」出現





▲鼻子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

許多新冠肺炎病患會出現的症狀為疲勞、疼痛、痠痛、鼻塞、喉嚨痛或腹瀉等，但現在一些英國醫生呼籲，應該在典型症狀中加入「突然完全失去嗅、味覺」；根據最新數據表明，失去嗅覺跟味覺可能是感染新冠病毒的第一個症狀，並且可能在罹患的數個小時內出現。

根據《每日郵報》報導，英國公共衛生部公布的新冠肺炎兩個主要症狀為「持續咳嗽」和「高燒」；世界衛生組織則稱，其他可以判定是否感染新冠病毒的症狀為，疲勞、疼痛、酸痛、鼻塞、喉嚨痛和腹瀉，但現在除了上述這些情況，又多出了一項–失去嗅覺跟味覺。

代表耳鼻喉科專家的單位ENT UK收集的數據中表明，失去嗅覺跟味覺很有可能就是感染新冠病毒的第一個症狀，並且在感染數小時內開始出現。報導中指出，許多人在感染之後並沒有出現太多跡象，或是在沒有意識自己得病的情況下痊癒，而這樣的狀況大多數被認為發生在年輕人身上，免疫系統對病毒的反應足以在患者的鼻子內被吸收，從而阻止了病毒擴散到肺部並引起肺炎。

ENT UK根據數據給出警告，某些新冠肺炎的患者沒有被檢測出來，或是沒被建議進行居家隔離，很有可能造成病毒到處傳播。ENT UK的總裁、耳鼻喉科專家Nirmal Kumar表示，他發現因為突然失去嗅覺到診所就診的病患急遽增加，每周最多有4名40歲以下的患者，但沒有其他新冠肺炎的症狀。

ENT UK前任總裁Tony Narula博士也說，新冠病毒對人體所造成的影響，第一個很有可能就是嗅覺，通常患有感冒或流感時，病人的鼻子會被阻塞並且失去些許聞的能力，因為無法呼吸到新鮮空氣；但新冠病毒的情況有所不同，病毒似乎是直接攻擊鼻子的嗅覺神經，就在兩眼之間，這種神經沒有被保護神經覆蓋，因此在病毒攻擊之下引起發炎，然後阻止氣味信號傳送到大腦。

Tony Narula博士表示，大多數新冠肺炎的患者在4到6周內，就能完全恢復嗅覺，但現在擔心的是，儘管已經從前兩周開始強調這項問題，但英國當局仍未將失去嗅、味覺列為症狀。