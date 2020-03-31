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男持2改造槍被抓！高雄賣家也送辦　警：「槍管+撞針」加工後有殺傷力

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記者張君豪、陳羿妏／台北報導

刑事警察局偵查第一大隊於2019年9月20日查獲一名翁姓男子非法持有2把改造槍械，然而追溯源頭後，竟發現是由劉姓男子為首的市售合法槍械集團，非法改造槍枝後另販售給翁男，於是與台南、高雄警局及台北憲兵隊成立專案小組至高雄地區進行搜索，循線查到另外2名男女，將具有殺傷力的3把改造槍支、製造原料等眾多贓物一併帶回，30日依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將4人移送橋頭地方檢察署偵辦。

▲溯源偵破市售合法操作槍彈非法改造槍枝案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方溯源偵破市售合法操作槍彈非法改造槍枝案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示，全案查扣改造槍枝3把、改造子彈13顆、裝飾彈1批、擊發過彈殼1批、撞針簧1批、覆進簧1批、撞針1批、撞針半成品40枝、撞針製造原料鐵條9枝、槍機半成品5個、槍管半成品91枝、空氣槍槍管半成品3枝、槍枝組成零件（擊錘、板機）1批、底火片3盒、子彈壓模機1台（含模具9個）、固定夾1座、砂輪機1臺、車床1台、鑽頭3枝、鑽孔工具1組、膛線刀2枝、鑽條1批、改造槍枝草圖、槍枝構造圖及價格表等證物。

▲溯源偵破市售合法操作槍彈非法改造槍枝案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲溯源偵破市售合法操作槍彈非法改造槍枝案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，因槍械危害社會治安重大，全案查獲的網路店家是以不特定人銷售合法槍枝為名，私下接受網路買家訂購改造槍枝零組件，或以親自面交指導改造槍枝的技術方式來規避警方查緝，另外警方現場查扣改造槍枝，主要為國內模型槍廠生產操作的，槍枝來源取得容易，嫌犯僅需把槍管或撞針基座加工及改造，該槍械就會具有殺傷力。

▲溯源偵破市售合法操作槍彈非法改造槍枝案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方說，透過偵破此案可有效嚇阻合法購買市售的操作槍，將其改造或持有具殺傷力之槍械等犯罪，而為防止涉槍犯罪案件發生，警方將持續強力檢肅非法槍械，斷根溯源，以維護社會治安。

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