指揮中心：每10萬人口有61台呼吸器　「合計1.4萬台」比歐洲高很多

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良。（圖／際者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到322例，其中5人不幸死亡，近期確診個案大幅增加，也讓各界關心發生急重症個案，呼吸器是否夠用？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，全台呼吸器共計1萬4000多台，相當於每10萬人中就有61台，比歐洲各國密度高出很多。

中央流行疫情指揮中心今（31）日表示，30日國內新增1040例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計31800例，其中322例確診，分別為276例境外移入及46例本土病例。確診個案中5人死亡，39人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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石崇良表示，經盤點全國201家急救責任醫院，共有1萬台呼吸器，加上非急救責任醫院，共計1萬4000多台，以人口密度換算，台灣呼吸器擁有率每10萬人中有61台，德國是每10萬人24台、英國每10萬人12台，疫情最嚴重的義大利，每10萬人口只有5台。

石崇良提到，台灣呼吸器無論是數量與密度，相較於歐洲各國高出很多，可緊急調用的呼吸器數量每天都有做監測，大約維持在每天1300台左右，換成重症率，可提供1至2萬人來使用。

不過，石崇良也提到，國內使用的為傳統呼吸器，需要由氣管內插管再外接，國外有生產非侵入性的睡眠呼吸器，不過在使用上有一些顧慮，因會有氣溶膠現象。他表示，如果要輸入非侵入性睡眠呼吸器，在使用時需要有配套照顧模式，還有周邊處理，會再找專家商討，看必要的時候能否改裝，或者給予快速許可證。