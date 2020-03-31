高雄開車族要小心　一個動作可避免荷包大失血

▲車違規被人檢舉，警方建議下載「交通違規簡訊服務」，只要登入車號，會傳送訊息至登入手機，避免遭重複檢舉。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄有少數民眾為一時方便會將車違規停放在紅線、路口十公尺內，遭人檢舉違停，警方建議下載「交通違規簡訊服務」，（警察局交通警察大隊網站https://www.kmph.gov.tw/jiaotong/）只要登入車牌號碼，當被人檢舉並舉發後，會傳送訊息至登入手機號碼，避免遭重複檢舉，荷包大失血。

警方表示，日前高雄一名小客車駕駛，因將車停在路口十公尺範圍內遭民眾檢舉，因不像警察會在車輛擋風玻璃放置逕行舉發單，因此駕駛往往不會知道遭檢舉，當收到違規通知單後才曉得，而一次有可能收到好幾張違規通知單。

三民二分局交通組長表示，依據道路交通管理處罰條例第7-1條規定，違反條例之行為者，民眾得舉證違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。當民眾檢舉違規事實屬實，警察是必需舉發，民眾還是需遵守交通規則。

▲車違規被人檢舉，警方建議下載「交通違規簡訊服務」，只要登入車號，會傳送訊息至登入手機，避免遭重複檢舉。（圖／記者翁進忠翻攝）



據了解，高雄市交通警察大隊為了提供便民的服務，設立了「交通違規簡訊服務」（警察局交通警察大隊網站https://www.kmph.gov.tw/jiaotong/），只要在網站上登入車牌號碼，當車子遭人檢舉上傳違規並逕行舉發成案後，會即時傳送訊息至登入的手機號碼，能讓民眾即時了解自己的交通違規狀況，避免遭人重複及多次的檢舉，能即時改正違規行為，省下一筆交通違規罰款。

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