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22歲女傳訊60歲阿伯「要懷你孩子」　正宮怒求償…她辯稱：肉麻一次賺500

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲22歲張姓女子傳曖昧簡訊給6、70歲吳姓男子，因內容說到，「我願意懷你的孩子」，遭吳妻告上法院。（圖／翻攝pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

22歲張姓女子因租屋認識60多歲的吳姓男房東，張女因不知吳男已婚，多次傳曖昧簡訊給吳男，內容甚至說道「我立志今年要懷上你的孩子」，怎料遭吳妻撞見！吳妻認為張女已侵害她配偶權，憤怒提告求償20萬元。板橋簡易庭審理時因吳妻除簡訊外，無法提供其他證據，審結判她敗訴，張女免賠。仍可上訴。

張女2017年5月間想在桃園火車站附近租屋，因緣際會下時認識6、70歲的吳姓男子，當時吳男稱手上有房屋整理後可租，2人隨即順手留下彼此的聯絡方式。張女稱，因當時收入不佳，吳男便與她談條件，「傳一封曖昧簡訊可獲500元報酬」，她當時因貪圖小利，答應要求，但法庭上張女強調，2人因年齡差距非常大，不可能產生情愫，否認自己侵害吳妻配偶權。

法官勘驗吳妻提供的曖昧簡訊，可見張女曾傳送，「我立志今年一定要懷你吳OO的孩子」、「我愛你，我對你不離不棄」、「你真的是我的貴人兼老公大人」、「讓身體變好補好身體這樣才能趕快受孕」、「我願意懷你的孩子」等曖昧簡訊給吳男。

板橋簡易庭審理時認為，吳妻雖主張張女知情吳男已婚，但從簡訊中卻無法確定此事，可見張女不知情吳男是有婦之夫，另外，雖簡訊內容相當曖昧，但單憑此對話，仍未能證實張女與吳男實際上有任何親密、逾越一般男女交往的行為及舉止，審結判吳妻敗訴，張女免賠。

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