奧捷團4人確診3人重症⋯病毒較強？張上淳：確實歐返台重症變化較快

▲奧捷團4名確診中共有3名重症。(示意圖／路透）



記者陳涵茵／台北報導

新冠肺炎全球延燒，中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增16例新冠肺炎病例，分別為14例境外移入及2例本土。過去境外移入部分，奧捷團4名確診病例中就有3名為重症案例，也讓外界質疑是否歐洲病毒較易引發重症。

奧捷克旅遊團共有4名確診病例，包含案61南部50多歲女，案72南部70多歲母、104案例40多歲女性以及案108案例40多歲男性，其中3名為重症案例，案108帶團領隊更在住院隔離治療後不幸過世。

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記者會上，提及澳捷團共有有4人確診3人重症，為何重症比例這麼高？是否與歐洲病毒基因型有關問題，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，「確實看到了歐洲回來的團體感染，變成重症變化比較快，澳捷團就是其中一部分。」他強調目前僅有觀察到，但尚未有足夠病毒資訊來確定，只能在流行病學上看到這樣的現象。

▲新冠肺炎蔓延歐洲。（圖／達志影像／美聯社）



根據英國研究顯示，新冠肺炎（COVID-19）中64%的重症患者體重過胖，對此，提到案108體重過重，是否肥胖已成為高確診風險因子，張上淳則回應：「在某些疾病例，如流感重症，體重過重是會引發流感重症的危險因子，也看到幾位肥胖體重過重的感染個案，確實很快變成重症的情形出現。」目前僅有少量資訊，還需要更多科學證據與數據說明，只適用目前看到的個案，可逐步推估可能會有跟流感重症類似狀況發生。