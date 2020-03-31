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聯合國75週年活動　騰訊支援視訊會議技術

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▲▼聯合國徽標。（圖／路透）

▲聯合國將迎來成立75週年。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

G20日前舉行視訊特別峰會，20國成員領導人在電子視窗前「排排坐」，歷史鏡頭已成為外界焦點。在疫情持續擴散的情況下，遠距視訊的需求將大增，聯合國也宣布與中國科技巨頭之一的騰訊合作，由該公司為聯合國成立75週年活動提供視訊會議及數位通訊工具。

《新華社》報導，聯合國30日在新聞公報中宣布這項合作。紀念活動籌備工作秘書長特別顧問法布里齊奧·霍克希爾德（Fabrizio Hochschild）提到，在新冠病毒肆虐的背景下，聯合國此次與騰訊的合作恰逢其時、價值巨大。

他指出，騰訊所提供的視訊會議服務和對話交流平台將幫助聯合國觸及全球更多參與者，騰訊的技術和全球影響力對擴展聯合國成立75週年活動在青年群體中的影響力至關重要。

▲G20成員國領袖歷史性同框，透過視訊開會。（圖／翻攝央視）

▲G20成員國領袖日前透過視訊開會。（圖／翻攝央視）

騰訊公司總裁劉熾平則提到，將不遺餘力地提供在線會議和交流互動等互聯網技術支持，助力地球村更緊密連接在一起，以廣泛的全球對話與合作共同戰勝全球挑戰。

據瞭解，騰訊提供的產品服務包含騰訊會議、企業微信和騰訊同傳（同步口譯）。其中，騰訊會議已在全球100多個國家和地區上線，企業微信已服務6000多萬活躍用戶和超過250萬家企業。此外，騰訊同傳已在博鰲亞洲論壇、世界經濟論壇等100多場高級別國際會議上應用。

事實上，聯合國已不是第一次「力挺」中國互聯網公司。聯合國教科文組織先前發布數據，疫情期間，全球39個國家和地區，共4.21億孩子和年輕人讀書受疫情影響。為避免學生求學受阻，他們推薦一份應用程式和平台的清單給學校與家長使用，當時阿里巴巴旗下的「釘釘」，就因免費又支持多語言成為首選。

 
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