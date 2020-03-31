大亨偷吃地產美魔女！她打開D槽肉慾資料夾　性愛片主角竟是罹癌老公

圖文／鏡週刊

白手起家的倉儲大亨陶金銘，竟與一同上課的地產界美女小如（化名）暗通款曲，並帶小如到別墅偷歡還自拍性愛影片，妻子有天意外看到氣炸憤而提告。

法院審理此案時發現，陶金銘在心靈課程的第一堂課自我介紹中，就提到已婚且育有3名子女的家庭狀態，小如也因此得知陶早已娶妻，但他見識到職場上充滿自信魅力的美魔女小如，竟逐漸暈船，忘了自己已婚的身分，多次和小如約會吃飯、出遊。

最後陶金銘還瞞著妻子，把小如載到他位在新北市萬里區的別墅幽會，2人感情升溫，陶也樂於大享齊人之福，在透天別墅和小如瘋狂偷歡，過程中不忘自拍紀錄，並把2人「愛的證明」存放在別墅內的電腦收藏。

後來這部存放性愛影片的電腦，被陶金銘的孩子搬回位在台北市中心的豪宅，陶妻有天在家上網，突然發現硬碟有個神祕的檔案夾，在好奇心驅使下，打開一看，驚覺原來是春宮影片。

陶妻再仔細一瞧，赫然發現片中的男主角居然是老公，一旁淫聲浪語的女主角雖然看不出清楚面容，但檔案夾內還有老公和一名女子狀似親暱的出遊照片。

諷刺的是，9年前，陶金銘罹癌，在妻子不離不棄照顧下，讓他抗癌成功，他在妻子陪伴下，還和一群抗癌勇士騎單車環島成功，曾被媒體大肆報導，他受訪時不忘感謝妻子無微不至的照顧，沒想到，他重拾健康找回生命後，才短短幾年，竟成了性愛影片中的勇猛男主角。

陶金銘受訪曾表示，罹癌後，「我才知道阿娜答（親愛的）是我永遠的情人，是如此愛我。」生病讓他更珍惜生命，認識到要對生命與家庭負責任，他還勉勵其他癌友，「只要你願意，天下無難事。」如今背叛妻子，相較昔日一番話，顯得格外諷刺。



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