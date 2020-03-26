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想囤衛生紙先等等　電商推「衛生紙計算機」幫算家中存量

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東森購物衛生紙（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物觀察站上衛生紙仍熱銷，暫無趨緩現象。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎持續延燒，過去一週，實體賣場、網購平台等通路再度經歷「衛生紙之亂」，湧入大量消費者瘋買囤貨，東森購物觀察到衛生紙業績暴增5～6倍，補貨上架後均快速完銷，尚無趨緩現象，但目前供貨狀況正常，每週皆會進貨。對於家中衛生紙存量到底夠不夠用，有電商業者則是推出「衛生紙計算機」幫助估算，上線測試3日吸引近10萬人次參與。

國內外相繼出現民眾一窩瘋搶購衛生紙景象，「衛生紙之亂」在各地上演，因此有英國網友設計了線上「衛生紙計算器」，只要簡單輸入幾個數字，網站將算出家中庫存還能用多久，現在國內也出現類似工具，生活市集集結PM、工程師及資料科學家等三部門技術人才組成核心團隊，共同開發「衛生紙計算機」，透過數據分析技術幫助消費者了解是否有添購需求，到底需要多少衛生紙。

生活市集推衛生紙計算機（圖／生活市集提供）

▲生活市集推出「衛生紙計算機」幫助掌握庫存使用天數。（圖／生活市集提供）

生活市集表示，用戶至活動頁面填答目前擁有的衛生紙庫存包數、每包抽數、每日使用洗手間次數、性別、如廁擦拭次數、每次使用張數、家中成員人數、馬桶種類、每日非如廁使用張數等數值，該系統即可迅速算出家中衛生紙的存量還能夠使用多久，精準掌控存貨和需求量，不需為沒有搶到大量囤貨而煩惱。此外，站上衛生紙銷量在過去幾日顯著暴增，一日內業績週成長了70倍。

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