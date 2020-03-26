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最近400米！美機偵查中方艦艇4小時　陸國防部：要求美方停止挑釁

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▲紐西蘭通過軍購計畫，將購買4架波音P-8A「海神」反潛巡邏機，為了因應中國的崛起，在南海區域造成的緊張關係。（圖／路透社）

▲任國強稱，美海軍偵察機不顧警告，對中方艦艇編隊偵查超過4個小時。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

中國國防部此前就美方所謂中國海軍驅逐艦「激光照射」美海軍偵察機事作了回應，此後美國國防部再次敦促中方採取安全、專業的方式在海上活動。對此，中國國防部新聞發言人任國強今（26）日指出，美海軍「P-8A」偵察機不顧警告對中方艦艇編隊偵查超過4個小時，最近距離還只有400多米，要求美方停止採取此類挑釁的危險行為。

任國強首先闡述了當時情形，表示中國海軍2月17日位公海組織例行演練期間，美海軍「P-8A」偵察機不顧中方多次警告，抵近中方艦艇編隊進行偵察活動長達4個多小時，最近距離中方艦艇僅400多米。「美方的危險操作是極不規範、極不專業、極不安全的。」

任國強認為，美方長期以來對中國當面海空域實施抵近偵察，對中方艦機近距離、長時間跟蹤監視和干擾，甚至多次造成危險接近和緊迫局面。「美方這種挑釁性行為損害中方安全利益，危及雙方艦機和一線官兵安全，是對國際法上航行自由制度的破壞和濫用，也是引發中美海上安全問題的根源所在。」

「但美方不但對此視而不見、置之不理，反而經常惡人先告狀，發表不實言論，顛倒是非。」任國強最後強調，要求美方停止採取類似極具挑釁性的危險行動，停止抹黑中方，以免損害中美兩國兩軍關係大局。

另一方面，任國強6日對此表示，在與美機相遇的全過程中，中方艦艇的操作是安全、規範、專業的，符合有關國際法和國際實踐。相反，美機行為在意圖上是不友好的，在操作上是不專業的，對雙方艦機及人員安全造成嚴重威脅。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。最後他要求美方停止對中方無端指責抹黑。

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