GEO-2衛星進入軌道　北斗三號導航系統全球連網僅剩「一星之遙」

▲北斗三號GEO-2衛星於西昌衛星發射中心成功發射。（圖／翻攝陝西新聞網）

記者魏有德／粽合報導

中國航天科技集團今（28日）表示，北斗三號GEO-2衛星，已成功進入預定工作軌道，該衛星經全面測試和評估後，便會接入北斗衛星導航系統正式提供服務。據悉，待GEO-2衛星成功連網，便代表著北斗三號衛星系統距離全球組網只差最後一步，按照原計劃，5月時最後一顆衛星進入既定軌道後，北斗系統就能實現全球衛星訊號全覆蓋。

▲北斗衛星系統預計於2020年起開始提供全球服務。（示意圖／翻攝自新華網）

《陝西新聞網》報導，長征三號乙運載火箭9日晚間搭載北斗三號GEO-2衛星於西昌衛星發射中心成功發射。這顆衛星是北斗三號全球導航系統的第二顆「吉星」（GEO衛星的俗稱，也稱地球同步軌道衛星），同時也是一顆距地表3.6萬公里的高軌道衛星。

據介紹，「吉星」是北斗三號全球導航系統中功能最強、信號最多、承載最大、壽命最長的衛星，「它將覆蓋中國及周邊地區，主要實現報文通信、導航服務、精密定位、星基增強等功能。」

▲北斗衛星導航系統（BDS）運行示意畫面。（圖／翻攝自新華網）

北斗三號全球系統空間段由30顆組網衛星組成，包括MEO衛星（中軌道衛星）、GEO衛星（地球同步軌道衛星）和IGSO衛星（傾斜地球同步軌道衛星）三種不同類型。

北斗系統涵蓋了北斗一號、二號、三號衛星導航系統，而GEO-2衛星就是北斗三號衛星系統中的第29名成員，同時也是北斗系統的第54顆衛星。這顆「吉星」進入軌道後，北斗三號全球導航系統距離完全建成僅剩1星之遙。