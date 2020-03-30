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郝柏村橫跨黨政軍　李登輝主政時期引爆非主流之爭

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▲▼郝柏村、李登輝。（合成圖／記者林敬旻攝、ETtoday資料照）

▲郝柏村、李登輝。（合成圖／記者林敬旻攝、ETtoday資料照）

文／中央社記者余祥台北30日電

從參謀總長當到行政院長的郝柏村，縱橫政軍的傳奇一生宛如一部近代史，今天以101歲高壽辭世，曾有過所謂「軍人干政」的批評以及和前總統李登輝的恩怨情仇，也畫下句點。

郝柏村是國軍史上在位最久的參謀總長，曾是一代軍事強人。1988年前總統蔣經國過世後，國民黨內分裂為繼任總統李登輝等人的「主流派」，及包括郝柏村在內的「非主流派」，盼拉下李登輝政權，最後無疾而終，是為二月政爭。

後來黨內擁戴李登輝為繼任總統，將郝柏村升為國防部長，隔一年又任命他為繼任閣揆，對照後來的發展，被形容為「現代杯酒釋兵權」。

不過，當時引起各界對「軍人干政」的撻伐，首都早報以頭版刊登「幹！反對軍人組閣」，民進黨也發起反對軍人干政大遊行，但在國民黨立法院多數的同意下就任，開啟「李郝體制」。

郝柏村上任後，以強硬作風著稱，大力整頓治安，提出六年國建，主張建設「十八個現代生活圈」，以及五輕動工、規劃六輕、核四、全民健保等，並主導財稅改革；但也曾下令所有深夜場所必須在凌晨3時前打烊，引發民眾戒嚴疑慮，不久後以「朝令有錯，夕改又何妨」為由，停止了這行政命令。

不過，一山終究容不下二虎，李登輝、郝柏村兩人逐漸產生嫌隙，李郝體制從「肝膽相照」，質變為「肝膽相鬥」。

時任立委的葉菊蘭揭露郝柏村侵犯總統的軍事統帥權，每月在行政院召集參謀總長至軍團司令等高級將領開軍事匯報。

面對輿論對郝柏村的指責，總統府並未伸出援手，時任總統府發言人邱進益轉述李登輝接見軍事將領的談話：「每一個人都應該對國家效忠」、「做任何事情不要看人，要看國家」，話雖未明說，卻像是對郝柏村的警告。

此外，李郝在人事任用上有嚴重分歧，李登輝要晉升屆齡除役的總統府參軍長蔣仲苓為一級上將，但郝柏村堅持一級上將須有重大戰功或曾出任參謀總長，堅持不副署，甚至呈請辭職，導致蔣仲苓升一級上將案，不得不收回。

李登輝後來推動修憲時，特別取消行政院長的副署權，使得總統用人再不受此限制。後來李登輝提名時任國防部長陳履安為監察院長，郝柏村事前不知情，還說是「看報紙才知道」。

1992年立法院全面改選，李登輝以建立憲政慣例為由，要求內閣總辭，但郝柏村堅持，應由國民黨中常會通過才會請辭，雙方僵持不下。

1993年國民大會閉幕時，在民進黨國代與一些國民黨主流派國代大呼下台，郝柏村高呼「中華民國萬歲，消滅台獨」，隨後宣布辭職。

之後，郝柏村槓上以李登輝為首的國民黨「主流派」，與「非主流派」的林洋港搭擋參加中華民國第九任正副總統選舉，遭國民黨開除黨籍。「林郝配」在新黨支持下以無黨籍候選人身分獲得160萬票，以14.9%得票率在四組參選人中排名第三，落選收場。

太陽花學運時，年邁的他仍心繫政局，指責「這不是學運，他們攻占了立法院、行政院，這是政變，這是暴動！把過去60年來建立的民主聲譽，破壞無疑，我個人感覺非常痛心。」

2014年，郝柏村更提出「台灣的前途就是中華民國的前途，中華民國的前途由全體中國人來決定」，引發爭議。

郝柏村的統獨立場眾所皆知，他曾在香港轉機回江蘇掃墓時，面對機場嗆聲的民眾說：「我郝某人，一生一世，就是個中國人。我和李大總統不同，他在先總統面前說自己是中國人，如今不說了，我過去說，現在說，將來直到我死，我仍然說，我就是個中國人」。

郝龍斌曾提到郝柏村曾在大病一場甦醒，目光炯炯看著他說：「這輩子有三件事我要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨！」或許就是郝柏村一生最具體的寫照。（編輯：黃瑞弘、紀淑芳）

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