境外跳板放假消息　離譜貼文「李登輝染新冠肺炎、蔡英文懷孕」

▲有網友利用假帳號貼文：「李登輝總統感染新冠肺炎」，警查核為假訊息。「（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局第三大隊近日接獲多起防疫假訊息案件，其中1件為國人在網站散播SARS期間死亡105人，與死亡73人明顯不符，另外3件則是利用將帳號，再以跳板方式進入電視台直播底下留言、知名社群網站等方式散佈不實謠言，甚至提及「李登輝總統感染武漢肺炎（新冠肺炎）」。

新冠肺炎疫情蔓延全球，許多假消息也隨之傳出，刑事局第三大隊日前偵辦4起關於散佈疫情假消息的內容，其中新北1名趙姓民眾在網站留言台彎殺殺（SARS)時死亡105人約！陸13意（應為，億）人死了350人約！」。

警方發線後追查，2003年嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情我國死亡案例計73案，並非趙男所說的105人，事後通知對方到案，並依照「社會秩序維護法」中的散布謠言，足以影響公共之安寧送辦。

▲有網友在網路散播「武漢肺炎疫情圖」，聲稱台灣確診352人。「（圖／記者邱中岳翻攝）

另外有YouTube用戶在電子媒體新聞直播底下製造謠言，鄰居罹患流感送醫2天死亡，甚至說道疾管署通知家屬把人拉去台中火葬場火化，記者要前往採訪卻被疾管署以及NCC官員攔下，更直言『我們都覺得是武漢肺炎「新冠肺炎」(COVID-19)』。

警方經過查實發現內容參雜大陸用語、假造與政治、疫情有關的不實訊息，初步懷疑係境外人頭帳號轉發的假訊息。

其次，有人在Twitter創立假帳號，提及「李登輝總統感染武漢肺炎」、「蔡總統懷孕」經過查核發現也是假訊息。

警方也發現，臉書網友利用假帳號散佈新冠肺炎在台灣疫情地圖，聲稱至2020言3月3日止，「總計確診352人」，警方也調查台灣確診人數僅42件，警方也呼籲民眾切勿相信避免引起恐慌。

警方指出，近期還發現的境外人頭帳戶互相串連，懷疑是大陸網軍以及有心人企圖影響我國防疫工作。

刑事局強調， 「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。

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