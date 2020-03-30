0死亡0住院！紐約醫公開信自述療法　3重點搭配3主流藥物

▲美國紐約州疫情嚴峻。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約醫師澤連科（Zev Zelenko）23日寫下一封給總統川普與全球醫療人員的信函，他自述他採用的雞尾酒療法針對新冠肺炎（COVID-19）得到積極成果，達成零死亡率、零住院率、零插管率，另外，除了10%患者短暫出現過噁心與腹瀉，他沒發現任何副作用。

澤連科平時在紐約州門羅縣（Monroe）執業，過去16年，他照顧Kiryas Joel社區大約75%成年人口，此區約有3.5萬人，在實施保持社交距離前，當地疫情已快速擴散，「截至今日，我的團隊已檢驗社區中約200人，其中65%結果呈陽性。」

澤連科寫道，如果以此往外推斷到整個社區，這代表目前有2萬多人感染新冠病毒，「而這一組中，我推算1500名患者屬於高危險族群。」考量到情況非常迫切，他制定到院前的治療方法，結果得到積極成效。

Here is an open letter by Dr. Vladimir Zelenko from NY containing a COVID-19 treatment plan.



Dr. Zelenko successfully treated 350 patients with Coronavirus infection using a cocktail of hydroxychloroquine, azithromycin, and zinc sulfate.



Worth sharing!https://t.co/Hx3KKiLjFf pic.twitter.com/HEQZjz3hqi — Michael Coudrey (@MichaelCoudrey) March 24, 2020

這封信列出3點，無論年齡，任何出現呼吸短促的人都要治療；任何高危險族群的病人，就算症狀輕微也要治療；年輕、健康與低風險的患者，即使出現症狀，不必接受治療（除非這些人情況發生變化，變成上述第一或第二類的患者）。

澤連科的門診治療方案也有3點，羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）200毫克，每天兩次，連續5天；阿奇黴素（Azithromycin）500毫克，每天一次，連續5天；硫酸鋅（Zinc sulfate）220毫克，每天一次，連續5天。

澤連科說明，他結合中國與南韓的數據，以及近期法國發布的研究報告，得知羥氯奎寧可以幫助鋅進入細胞，這三種藥物都為大眾所知，對患者的風險很低。

根據信函，澤連科的團隊在Kiryas Joel社區治療約350名患者，在紐約其他地區則用上述方法治療另外150名病患，他自稱成果為零死亡、零住院與零插管，且除了約10%患者出現短暫噁心、腹瀉之外，他沒聽到其他的副作用。

澤連科最後寫道，他的緊急建議是盡快按照上述要求，在門診進行治療，根據他的經驗，這能預防急性呼吸窘迫症候群（ARDS），避免患者住院並挽救生命。