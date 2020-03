0死亡0住院！紐約醫公開信自述療法　3重點搭配3主流藥物

▲美國紐約州疫情嚴峻。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

美國紐約醫師澤連科(Zev Zelenko)23日寫下一封給總統川普與全球醫療人員的信函,他自述他採用的雞尾酒療法針對新冠肺炎(COVID-19)得到積極成果,達成零死亡率、零住院率、零插管率,另外,除了10%患者短暫出現過噁心與腹瀉,他沒發現任何副作用。

澤連科平時在紐約州門羅縣(Monroe)執業,過去16年,他照顧Kiryas Joel社區大約75%成年人口,此區約有3.5萬人,在實施保持社交距離前,當地疫情已快速擴散,「截至今日,我的團隊已檢驗社區中約200人,其中65%結果呈陽性。」

澤連科寫道,如果以此往外推斷到整個社區,這代表目前有2萬多人感染新冠病毒,「而這一組中,我推算1500名患者屬於高危險族群。」考量到情況非常迫切,他制定到院前的治療方法,結果得到積極成效。

Here is an open letter by Dr. Vladimir Zelenko from NY containing a COVID-19 treatment plan.



Dr. Zelenko successfully treated 350 patients with Coronavirus infection using a cocktail of hydroxychloroquine, azithromycin, and zinc sulfate.



Worth sharing!https://t.co/Hx3KKiLjFf pic.twitter.com/HEQZjz3hqi