沙鹿區鹿峰里480餘戶鋪水管　顏寬恒兄妹幫每戶省3萬4千

▲前立委顏寬恒召集相關單位協商管線補助工程。（圖／顏莉敏服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區鹿峰里有480多戶，長期都沒有自來水可用，如果要鋪設自來水管線，花費至少要1500萬元，台中市副議長顏莉敏和胞兄、前立委顏寬恒30日召集市府、自來水公司和建商開會，最後達成結論，原本每戶要支付3萬7千多元管線費用，如今只要3千多元，大大省下住戶荷包。

顏莉敏表示，沙鹿鹿峰地區自來水申裝並未普及，經過里民反映後，立即召集經發局、建設局以及自來水公司實地會勘，以及正在該地興建工程的富宇建設開會研商，討論如何解決民眾用水問題。

顏寬恒提到，管線工程至少涉及480戶，上千多人，總經費超過1500萬元，對民眾是一大負擔，經討論後達成3點結論，第一，每戶水電技師及規費約3000元由富宇支付，第二，每戶管線費用約11000元，事後可向經發局申請補助2/3，用戶只需負擔1/3，第三，道路修復費用每戶約23000元，由建設局、經發局以及富宇共同負擔，如此一來，用戶原本要負擔37000多元，如今只付3000多元即可。

顏寬恒表示，這是在他任內積極爭取的地方建設，未來完工可讓無自來水的居民可以取得乾淨且高品質的自來水，其實還有許多地區也還沒有自來水可用，未來他們會更加努力，提高自來水的普及率。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來