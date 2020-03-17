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接任國民黨副秘書長　顏寬恒：承先啟後、促成不同世代合作

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▲顏寬恒接任國民黨副秘書長。（圖／顏寬恒服務處提供）

▲顏寬恒接任國民黨副秘書長。（圖／顏寬恒服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨主席江啟臣17日發布黨務人事命令，任命前立委顏寬恒為副秘書長，顏寬恒表示感謝江啟臣主席的肯定，未來會擔任「承先啟後」的角色，促成不同世代的理解與合作，為了全體國人的福祉而努力，扮演稱職的在野黨，承擔起國民黨改革重任。

江啟臣今天發布上任後首批人事命令，分別是秘書長李乾龍，專任副秘書長李彥秀，副秘書長柯志恩、謝龍介、顏寬恒及黃奎博。

顏寬恒表示，江啟臣主席在這次國民黨主席補選中獲得相當高的得票率，由此可知，相當多黨員的支持並認同江主席的理念與抱負，特別在國民黨最低迷、士氣最低落的時候，願意挺身而出，是相當不容易的一件事，因此日前江主席在徵詢意見時，他認為在這個時刻國民黨必須放下一切、團結一致，因此也義不容辭答應出任副秘書長一職，貢獻一己之力。

顏寬恒也表示，包括李彥秀、柯志恩、謝龍介和黃奎博，都是相當傑出且優秀的人才，十分榮幸共事，且有信心能為國民黨注入新的能量與思維。

最後顏寬恒說，未來會擔任「承先啟後」的角色，促成不同世代的理解與合作，讓每個世代的黨員，都能在黨內找到屬於自己的寄託，讓世代共融、一起攜手向前，自從卸下立委職務後，他仍馬不停蹄在地方深耕，聽取基層心聲、反映民意、深刻檢討，不因職務有所不同而停下腳步，不論擔任任何角色，都會貫徹以民優先、與民同在的宗旨，繼續為民服務。

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