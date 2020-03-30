案277官員兒「機場逗留喝咖啡」會不會開罰？　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局桃園機場旅服中心員工案269因曾接待過從菲律賓返國的觀光局官員之子案277而確診，今（30）日該名員工的5歲小孩也確診。有媒體問及，案277應該要居家檢疫，但還在機場跟別人喝咖啡，是不是有違規、需要開罰嗎？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，是沒有規定不能在裡面做長時間逗留，這部分不會開罰。

有媒體問及，案277照理說應該是要居家檢疫的人，但下機後還跟案269在機場喝咖啡30分鐘，是否符合返國者居家檢疫的規定，有違規要開罰的可能嗎？

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陳時中表示，倒沒有規定不能在機場裡面做長時間的逗留，主要是顧慮到，剛下飛機有的人可能有糖尿病等問題，飛機上餐點簡單，怕會有狀況，所以機場內是允許的，是不希望他們出機場跟社會相關接觸，讓風險減到最低，因此現在的情況目前不會開罰。

▲林佳龍下令調出案277所有行經路線的監視器，了解所有路過足跡。（圖／桃機提供）

林佳龍昨在臉書證實，觀光局這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診）。他怒批同仁奉派接待長官之子，涉有公器私用之嫌，要求交通部介入調查，在24小時內釐清狀況，如有特權，絕不寬貸。

觀光局長官交通部政務次長王國材今（30）日在立法院交通委員會中表示，該名長官當天沒請假就去接兒子，僅有口頭請假，至於後續行政調查部分，如果發現有假公濟私或是對自己親友有不當接待，調查後會提出完整說明，今天就會有結果。