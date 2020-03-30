佛心價！彰化3菜+滷蛋+大雞腿便當70元　不到30分鐘完售

▲彰化鄉間的1家自助餐店雞腿便當70元。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化地區確診已達14例，鄉間一家自助餐店生意強強滾，便當可以吃到雞腿、滷蛋、大豆干跟3菜，紫菜豆腐湯無限暢喝，佛心價70元，記者站在門口一看，熟門熟路的婆媽族，滿滿都是人，不到30分鐘，整個菜盤被揀到一空，看來真是外食族防疫情、顧健康又要省荷包的最佳首選。

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▲顧客上門選菜加紅糟肉50元加滿滿1碗飯。（圖／記者唐詠絮攝）

這家便當店只經營早午餐，在鄉間小路上非常不起眼，離中午時間還沒到，但門口卻停滿滿機車，一問之下才知道都是來「包便當」，一個阿伯說，現買菜煮飯太費工夫了，他幾乎每天都到這家吃午餐，家裡也省得開銷，況且老闆煮的菜都是家常菜，太合乎他的胃口了。

▲顧客上門包便當。（圖／記者唐詠絮攝）

只見餐盤裡有一整條的魚、肉排、爌肉、雞腿還有滷蛋，另外還有時蔬、四季豆、番茄炒蛋等等，算算應該有20幾道菜，問了一下老顧客的最愛，都說這一味「香味四溢、咬下去還會彈牙的『雞腿』，便宜又超好吃」， 已經成了招牌菜之一。

▲老闆堅持不漲價用料實在。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡姓老闆在鄉下已經開便當店有好多年，堅持不漲價用心經營，不僅用料實在，每天選用新鮮食材用心烹煮，有滷的有炸的應有盡有，在疫情嚴峻經濟不景氣的時刻，還能征服饕客的味蕾，實在是非常難得。

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