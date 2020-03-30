懷疑「刺胎客」出現　3男持酒瓶+木棍猛打！他失血過多亡

▲男子與友人想當「偵探柯南」揪出刺胎客，卻波及無辜路人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名謝姓男子停放於超商旁的小貨車，因連續兩天遭不明人士刺破輪胎，決定和兩名友人埋伏當起「偵探柯南」，2018年7月間3人躲在超商旁，見沈姓男子坐在小貨車旁，懷疑刺胎客就是他，上前盤問未果後，便拿酒瓶、木棍狂砸，沈男最終不幸出血過多身亡。全案一審時，判謝男7年6個月、另外2男則6年10個月，案經上訴二審，因為和沈的家屬達成和解，高雄高分院改減刑為6年4個月、5年6個月。

判決指出，當時沈男單純坐在路旁，卻因為謝男及2名友人懷疑他就是刺胎客，便不斷質問他，然而他沒給予任何回應後，就遭謝男等人痛下毒手。不顧沈男姪子在旁苦苦相勸，謝男分別拿22公分啤酒瓶、92公分木棍，先猛捶沈的胸口，再敲打沈的頭部，其他2人也跟著一起打，最終沈男倒地，血流滿地，沈男因頭部外傷併頭皮撕裂傷、脾臟破裂併腹內出血、左側第11肋骨骨折、低血溶性休克等傷況，急救後仍回天乏術身亡。



事後，謝男和2名友人主動報案自首，經檢察官提起告訴後，一審由高雄地院依傷害致死罪分別判謝7年6個月、2名友人各6年10個月，上訴二審後，法官認為3人與沈本互不相識，卻如此攻擊沈男，考量他們以300萬元與沈的家屬達成和解，改判謝男6年4個月、2名友人各5年6個月，全案可上訴。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

撞倒騎鐵馬老農…嘉義男遭控肇逃！行車事故鑑定曝「無罪理由」



她挑新婚房竟買到「漂白凶宅」 投資客要賠60萬！法官：分割還是凶宅



段宜康道歉了！指控馬英九「收企業1億元」 法院判臉書貼文一天

