　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑「刺胎客」出現　3男持酒瓶+木棍猛打！他失血過多亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼輪胎爆胎。（示意圖／Pixabay）

▲男子與友人想當「偵探柯南」揪出刺胎客，卻波及無辜路人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名謝姓男子停放於超商旁的小貨車，因連續兩天遭不明人士刺破輪胎，決定和兩名友人埋伏當起「偵探柯南」，2018年7月間3人躲在超商旁，見沈姓男子坐在小貨車旁，懷疑刺胎客就是他，上前盤問未果後，便拿酒瓶、木棍狂砸，沈男最終不幸出血過多身亡。全案一審時，判謝男7年6個月、另外2男則6年10個月，案經上訴二審，因為和沈的家屬達成和解，高雄高分院改減刑為6年4個月、5年6個月。

判決指出，當時沈男單純坐在路旁，卻因為謝男及2名友人懷疑他就是刺胎客，便不斷質問他，然而他沒給予任何回應後，就遭謝男等人痛下毒手。不顧沈男姪子在旁苦苦相勸，謝男分別拿22公分啤酒瓶、92公分木棍，先猛捶沈的胸口，再敲打沈的頭部，其他2人也跟著一起打，最終沈男倒地，血流滿地，沈男因頭部外傷併頭皮撕裂傷、脾臟破裂併腹內出血、左側第11肋骨骨折、低血溶性休克等傷況，急救後仍回天乏術身亡。

事後，謝男和2名友人主動報案自首，經檢察官提起告訴後，一審由高雄地院依傷害致死罪分別判謝7年6個月、2名友人各6年10個月，上訴二審後，法官認為3人與沈本互不相識，卻如此攻擊沈男，考量他們以300萬元與沈的家屬達成和解，改判謝男6年4個月、2名友人各5年6個月，全案可上訴。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

撞倒騎鐵馬老農…嘉義男遭控肇逃！行車事故鑑定曝「無罪理由」

她挑新婚房竟買到「漂白凶宅」　投資客要賠60萬！法官：分割還是凶宅

段宜康道歉了！指控馬英九「收企業1億元」　法院判臉書貼文一天

ET快訊
「台灣破300例5死」考慮封城？　陳時中曝不封原因
觀光局員工5歲兒染疫　幼兒園17位師生居家隔離停班
宜蘭媽媽4貼載童上課「路口對撞機車」　釀2死車禍悲劇
案170有癌症病史！遊西班牙回國發病　肺浸潤、多重器官衰竭亡
案108奧捷團領隊「嚴重肺炎」不治　周志浩曝體重關鍵因素
案34北部婦院內感染病逝　心臟狀況非常不好…指揮中心曝治療過
快訊／新冠肺炎再增2死共5人病逝！60多歲男西班牙旅遊…多重
口罩實名制新規不限單雙號　4月9日起大人每14天可買9片、小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

空姐小三帶兒子「住進愛巢」　婆婆要正宮：離婚，不然就接受！

板信銀行搶案！劫匪模仿英雄本色「小馬哥」　單手持槍狂掃6槍…74秒劫走80萬

4貼載童上課「路口對撞機車」釀2死！宜蘭媽腿變形不治　3子女拋飛嚇傻

停車擋道傳拘不到遭通緝　他自爆「肺結核山區靜養」嚇壞檢警

連千毅生氣了！扯2案怒槓法官：為何不能交保　韓國瑜躺著中槍

懷疑「刺胎客」出現　3男持酒瓶+木棍猛打！他失血過多亡

高雄女遭眼鏡男「塞進小黃」失聯3天　台北內湖找到人了

快訊／先關窗！五股地下油管「爆管燃燒」波及貨車　黑煙沖天嚇壞居民

影／搶板信懸疑35分鐘！劫匪招小黃「隔衛生紙開門」：去公墓…運將一動作竟成助攻

影／監視器畫面曝！蒙面劫匪連開4槍　74秒搶走板信80萬元…轉身狂奔開小黃逃逸

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

空姐小三帶兒子「住進愛巢」　婆婆要正宮：離婚，不然就接受！

板信銀行搶案！劫匪模仿英雄本色「小馬哥」　單手持槍狂掃6槍…74秒劫走80萬

4貼載童上課「路口對撞機車」釀2死！宜蘭媽腿變形不治　3子女拋飛嚇傻

停車擋道傳拘不到遭通緝　他自爆「肺結核山區靜養」嚇壞檢警

連千毅生氣了！扯2案怒槓法官：為何不能交保　韓國瑜躺著中槍

懷疑「刺胎客」出現　3男持酒瓶+木棍猛打！他失血過多亡

高雄女遭眼鏡男「塞進小黃」失聯3天　台北內湖找到人了

快訊／先關窗！五股地下油管「爆管燃燒」波及貨車　黑煙沖天嚇壞居民

影／搶板信懸疑35分鐘！劫匪招小黃「隔衛生紙開門」：去公墓…運將一動作竟成助攻

影／監視器畫面曝！蒙面劫匪連開4槍　74秒搶走板信80萬元…轉身狂奔開小黃逃逸

觀光局員工5歲兒「26日微燒」隔天退燒！莊人祥：確診前沒症狀

全台新冠肺炎「累計5例死亡」　莊人祥：還有9名重症使用呼吸器！

男神朴敘俊也入手！盤點5雙超質感「米杏色」球鞋

聽到外面喵喵叫...黑熊汪「想回應又怕被罵」　嘟嘴邊肉小聲喊萌炸！

沙鹿區鹿峰里480餘戶鋪水管　顏寬恒兄妹幫每戶省3萬4千

住綠島、蘭嶼返國者「台東完成居家檢疫才能回」　回澎金馬搭機座位有隔離

清明連假四天在家玩遊戲　趨勢科技提醒三大詐騙地雷

聽到機械車位不敢買！她4年屋「自售卻賣不掉」…網傳授高招話術

最新8確診「感染足跡」曝光　死亡率衝上1.6%！網憂：流感的16倍

一次可寄30片！口罩開放郵寄海外二等親　陳時中揭海外親友口罩來源

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

社會熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

即／北市板信銀行遭搶！他持槍搶走80萬現金

21歲女大生台中墜軌　遭自強號撞上

台南安平漁光島傳出「四腳獸」出沒

變態師毆生譏鳥小　校長拚連任裝瞎

正宮驚見空姐小三帶兒入住！婆婆：離婚或接受

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

屍塊剁泥沖馬桶　最殘分屍魔連殺3母女

新竹男不甩居家檢疫　開貨車苗栗趴趴走

LuLu立委兒子涉毒　轉讓大麻給友人緩起訴

搶板信懸疑35分鐘！他隔衛生紙開門　運將一動作竟成助攻

即／先關窗！五股火燒車「中油管線疑外洩」

更多熱門

相關新聞

跟阿扁當豪宅鄰居　房仲：千萬預算入住高美館「有機會」

跟阿扁當豪宅鄰居　房仲：千萬預算入住高美館「有機會」

高雄美術館周邊是所謂的「豪宅特區」，有不少坪數超過百坪、規劃奢華的社區，所以一直給人「高貴」的印象，但實際上美術館附近並不是只有好野人可以住，房仲業者就表示，要在美術館周邊買到3房，其實千萬元內就有機會，雖然景觀條件不會那麼好，但優質的住宅區段仍值得首購或首換族考慮。

高雄男助陣卻遭友人開槍　「子彈貫穿背部」亡

高雄男助陣卻遭友人開槍　「子彈貫穿背部」亡

高閔琳表態選高雄黨部主委　面對罷韓「不主導」

高閔琳表態選高雄黨部主委　面對罷韓「不主導」

已售出60幾萬片！高雄醫療器材行涉哄抬口罩價格

已售出60幾萬片！高雄醫療器材行涉哄抬口罩價格

失竊腳踏車變新車　他苦惱「要補貼嗎」

失竊腳踏車變新車　他苦惱「要補貼嗎」

關鍵字：

輪胎酒瓶高雄

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

直擊李千那、ECHO「車內約會」1hr

7縣市增確診！全台298例分布曝：台北83、新北70

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面